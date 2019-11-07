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أول رد من التخطيط حول حجز سويت رئاسي للوزيرة بفندق مؤتمر "التنمية المستدامة"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:48 ص
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هالة السعيد
هالة السعيد
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علقت وزارة التخطيط، على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، من أخبار تزعم أن الوزارة، والتي أشرفت على الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، حجزت للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في أحد الفنادق الشهيرة، في منطقة هليوبوليس في مصر الجديدة، سويت رئاسي للراحة على هامش المؤتمر، بتكلفة 1800 دولار، أي ما يعادل 30 ألف جنيه يوميًا، فضلاً عن حجز غرف إضافية لطاقم الوزارة حتى الحراس.

وقال رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري": "جرى العرف في مثل هذه الفعاليات التي تُقام في فنادق القاهرة أن يحصل بعض أفراد فريق العمل على عدد من الغرف الفندقية دون مقابل، ويتم استخدام تلك الغرف في عدة حالات منها مثلًا إجراء الاجتماعات الداخلية لأفراد الفريق للاستعداد لاستقبال اليوم التالي من الحدث، أو وضع الكاميرات والمعدات وشحنها خلال ساعات الليل، أو إقامة عدد محدود من أفراد الفريق ممن يستلزم الحدث وجودهم الدائم، وهذا عادي وطبيعي".

ونفى "جلال" جملة وتفصيلًا صحة الأرقام المذكورة في الخبر المشار إليه وأكد على أن كل الغرف التي حصل عليها الفريق هي غرف مجانية في إطار التنظيم العادي للفعالية، وأنه ليس من بينها أصلًا "سويت رئاسي" كما يدعي البعض.

وأضاف، أن وزارة التخطيط المنوط بها رسم خطط الدولة هي من أكثر الجهات حرصًا على المال العام. 

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الكلمات المفتاحية

وسائل التواصل الاجتماعي وزارة التخطيط والمتابعة وزارة التخطيط هالة السعيد منطقة هليوبوليس سويت رئاسي لهالة السعيد

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