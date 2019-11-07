زوجة خالد سليم وأبنتيه يحتفلون بعيد ميلاده في بلاتوه التصوير



بينما حرص خالد علي تقبيلهن في كرفان التصوير وغني معهمن قبل التواجد وسط زملائه الذين جهزوا له تورتة عيد الميلاد وأقاموا احتفالية كبيرة في التصوير.



مسلسل بلا دليل " يعرض حالياو ينتمي لنوعية الأعمال التي تصل حلقاتها إلي 45 حلقة.



المسلسل انتاج سينرجي ومن تأليف انجي علاء وإخراج منال الصيفي، ويشارك في بطولته درة، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى

حرصت خيرية، زوجة خالد سليم، وابنتيه على إضفاء حالة من البهجة والسرور عليه بمناسبة عيد ميلاده وتواجدن في بلاتوه مسلسل " بلا دليل " ليحتفلن معه وسط كل صناع المسلسل، وذلك بسبب انشغاله بتصوير أخر مشاهده في المسلسل ، وزوجته قررت ان تقيم احتفالية ضخمة مع أصدقائه بعد انتهاء التصوير .