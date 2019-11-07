Advertisements
Advertisements
Advertisements

زوجة خالد سليم وأبنتيه يحتفلون بعيد ميلاده في بلاتوه التصوير

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:49 ص
Advertisements
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements
حرصت خيرية، زوجة خالد سليم، وابنتيه على إضفاء حالة من البهجة والسرور عليه بمناسبة عيد ميلاده وتواجدن في بلاتوه مسلسل " بلا دليل " ليحتفلن معه وسط كل صناع المسلسل، وذلك بسبب انشغاله بتصوير أخر مشاهده في المسلسل ، وزوجته قررت ان تقيم احتفالية ضخمة مع أصدقائه بعد انتهاء التصوير .

بينما حرص خالد علي تقبيلهن في كرفان التصوير وغني معهمن قبل التواجد وسط زملائه الذين جهزوا له تورتة عيد الميلاد وأقاموا احتفالية كبيرة في التصوير.

مسلسل بلا دليل " يعرض حالياو ينتمي لنوعية الأعمال التي تصل حلقاتها إلي 45 حلقة.

المسلسل انتاج سينرجي ومن تأليف انجي علاء وإخراج منال الصيفي، ويشارك في بطولته درة، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عيد ميلاده خالد سليم الوعى الشرنوبى

أخبار تهمك

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر الإطاحة بنجم الفريق في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY هدف هازارد LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

ملخص ونتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد اتلانتا

منذ حوالي 5 ساعات

"ودن من طين".. "الصحة" تفشل في اختبارات الحالات الإنسانية ومطالب بتغيير المتحدث

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - صدمة أولى من نوعها تضرب محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الأهلي اليوم 6 نوفمبر: حسم صفقة من العيار الثقيل.. ومعلول يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لوموكوتيف موسكو بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

أخبار برشلونة: ميسي يطالب بطرد 3 لاعبين ويختار مدرب البرسا الجديد وأزمة جديد تشتعل بسبب جريزمان وثورة تلوح في الأفق

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. الزمالك يضحي بمهاجمه لإعادة "كاسونجو"

منذ حوالي 12 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف راموس LIVEHD

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على دور عمر الشناوي في مسلسل "بلا دليل"

جمال عبد الناصر يعود لتصوير "بلا دليل" بعد قضاء فريضة الحج

درة توجه رساله إلى شعب لبنان :"اللبنانيون دائما ينتفضون للحق وللكرامة"

ببغان على كتفيها.. درة توجه رسالة لجمهورها

خالد سليم عن "بلا دليل": "العمل نقلة في حياتي وسيحقق نجاح ضخم"

بعد عرض حلقتين.. تعرف على ردود الأفعال الأولى عن مسلسل "بلا دليل" (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:49 م

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

08:20 م

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

05:19 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

05:50 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر الإطاحة بنجم الفريق في يناير

10:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status