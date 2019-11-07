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باحث يكشف تفاصيل أزمة جماعة الإخوان في تركيا وقطر

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:46 ص
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عمرو فاروق
عمرو فاروق
نعيم يوسف
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قال عمرو فاروق، الباحث المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 2014، وهي في حالة غليان داخلي، وهذا حدث بشكل واضح بن العناصر الموجودة داخل تركيا، وقطر، وهناك خلافات حول إدارة التنظيم، والمؤسسات العاملة في أوروبا وتتحدث باسم الجماعة في الخارج.

وأضاف "فاروق"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن هناك جبهتين، الأولى هي القيادة المعروفة وهي يمثلها محمود عزت، ومحمود حسين، والجبهة الأخرى يمثلها بعض الشباب، وهذا مشتبك بشكل أكبر مع الحركات المسلحة، والطرفان مدعومان من تركيا وقطر.

وتابع الباحث المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، أن الخلاف بين الطرفين ليس في العمل المسلح، ولكن الخلاف حول من يدير، ومن يسيطر على مقاليد الحكم لجماعة الإخوان، وهناك "أزمة مكتومة" منذ فترة في مسألة الولاية، وهذا ما يسبب أزمة في إدارة المشاريع السياسية والاقتصادية للتنظيم.

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الكلمات المفتاحية

مصر النهاردة عمرو فاروق جماعة الإخوان أخبار

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