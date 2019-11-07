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مفاجأة.. نادي أرجنتيني يراقب أنشيلوتي عقب خلافه مع نابولي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:35 ص
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أنشلوتي
أنشلوتي
حسام مجدي
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تراقب أحد أندية الدوري الأرجنتيني كارلو أنشيلوتي مدرب نادي نابولي الإيطالي للتعاقد معه خلال الفترة القادمة مستغلا خلافه مع النادي الإيطالي.

خلاف نابولي وأنشيلوتي

وأكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن علاقة كارلو أنشيلوتي بإدارة نادي نابولي أصبحت متوترة جدا في الفترة الأخيرة.

اشتعال الخلاف بين نابولي وأنشيلوتي

وكشفت الصحيفة أن الخلاف بدأ يتزايد بين أنشيلوتي ولاعبو نابولي وضد إدارة النادي بسبب القرارات الغير راضين عنها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة اشتعلت عقب قيام أنشيلوتي أمس برفض التحدث في المؤتمر الصحفي أمس عقب مباراة سالزبورج ومغادرة لاعبو الفريق إلى ملعب المباراة بمفردهم كل لاعب بسيارته مما يقرب كارلو من الرحيل عن الفريق.

بوكا جونيور يراقب وضع أنشيلوتي مع نابولي

وذكرت الصحيفة أن نادي بوكا جونيرو الأرجنتيني يراقب توتر العلاقة بين أنشيلوتي ونادي نابولي وفي حالة رحيل كارلو عن تدريب النادي الإيطالي سيتم التعاقد معه لتدريب الفريق الفترة القادمة.

نتيجة مباراة نابولي وسالزبورج بدوري أبطال أوروبا

وانتهت المباراة التي جمعت بين نادي نابولي ونادي سالزبورج النمساوي أمس الثلاثاء 5 نوفمبر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ترتيب نابولي بدوري أبطال أوروبا

وبنتيجة مباراة الأمس يصل رصيد نابولي إلى 8 نقاط ليحتل المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا بينما يصل رصيد نادي سالزبورج إلى 4 نقاط ليتواجد في المركز الثالث.
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