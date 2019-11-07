Advertisements
Advertisements
Advertisements

كارفخال يعلق على فوز ريال مدريد بدوري الأبطال .. ويهاجم منتخب ويلز

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:32 ص
Advertisements
كارفخال
كارفخال
حسام مجدي
Advertisements
علق الإسباني داني كارفخال ظهير نادي ريال مدريد الإسباني على فوز فريقه اليوم الأربعاء على نادي جلطة سراي التركي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يضرب جلطة سراي بسداسية

واستطاع نادي ريال مدريد أن يفوز على نظيره نادي جلطة سراي بستة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تعليق كارفخال على فوز ريال مدريد اليوم

وقال كارفخال في تصريحات صحفية عقب المباراة: "‏كارفاخال : تطلبات هذا النادي عالية جدًا ، أنا أتفهم الانتقادات وما يجب فعله هو العمل، و كلما كان زيدان هنا كلما ما يتم استجوابه ، نحن معه حتى الموت".

وأضاف: "‏عندما لا يتم استدعائي اذا اعتقدت أنه من المناسب أن أرحل قبل 10 دقائق من نهاية المباراه سأرحل ، لأن لا أحد يخرق أي قاعدة بفعل ذلك ، هذا جزء من نظامنا".

وتابع: "‏بنزيما هو أسطورة لريال مدريد بالفعل ، هو واحد من مراجعنا داخل الفريق، و اليوم شوهدت أفضل نسخه من رودريغو ، لديه إمكانيات هائلة".

مهاجمة منتخب ويلز

وأنهى كارفخال حديثه بمهاجمة منتخب ويلز بسبب عدم استدعاء جاريث بيل قائلا: "‏لماذا لا يذهب بيل للمنتخب الويلزي ، فهو يلعب للذهاب مع منتخبه إلى بطولة أوروبا".

ترتيب ريال مدريد في مجموعته بدوري أبطال أوروبا

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي ريال مدريد إلى 7 نقاط ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كارفخال ريال مدريد كرة القدم ريال مدريد ضد جالطة سراي بث ريال مدريد ضد جالطة سراي اليوم

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم 6 نوفمبر: حسم صفقة من العيار الثقيل.. ومعلول يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر الإطاحة بنجم الفريق في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار برشلونة: ميسي يطالب بطرد 3 لاعبين ويختار مدرب البرسا الجديد وأزمة جديد تشتعل بسبب جريزمان وثورة تلوح في الأفق

منذ ساعتين و 50 دقيقة

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

منذ حوالي 9 ساعات

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف راموس LIVEHD

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لوموكوتيف موسكو بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 7 ساعات

"ودن من طين".. "الصحة" تفشل في اختبارات الحالات الإنسانية ومطالب بتغيير المتحدث

منذ ساعة و 18 دقيقة

ملخص ونتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد اتلانتا

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يضحي بمهاجمه لإعادة "كاسونجو"

منذ حوالي 12 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY هدف هازارد LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - صدمة أولى من نوعها تضرب محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة ريال مدريد أمام ريال مايوركا

أول تعليق من زيدان عقب الفوز على جلطة سراي

مارسيلو عقب الفوز على جلطة سراي: علينا أن نتحسن أكثر

كورتوا يرد بقوى على الانتقادات الموجهه له

لاعبو ريال مدريد ينقذون زيدان من شبح مورينيو

ماذا يحتاج ريال مدريد للتأهل للدور الثاني من دوري أبطال أوروبا؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:49 م

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

08:20 م

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

05:19 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

05:50 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر الإطاحة بنجم الفريق في يناير

10:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status