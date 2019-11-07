كارفخال يعلق على فوز ريال مدريد بدوري الأبطال .. ويهاجم منتخب ويلز

علق الإسباني داني كارفخال ظهير نادي ريال مدريد الإسباني على فوز فريقه اليوم الأربعاء على نادي جلطة سراي التركي في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ريال مدريد يضرب جلطة سراي بسداسية





واستطاع نادي ريال مدريد أن يفوز على نظيره نادي جلطة سراي بستة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.





تعليق كارفخال على فوز ريال مدريد اليوم





وقال كارفخال في تصريحات صحفية عقب المباراة: "‏كارفاخال : تطلبات هذا النادي عالية جدًا ، أنا أتفهم الانتقادات وما يجب فعله هو العمل، و كلما كان زيدان هنا كلما ما يتم استجوابه ، نحن معه حتى الموت".





وأضاف: "‏عندما لا يتم استدعائي اذا اعتقدت أنه من المناسب أن أرحل قبل 10 دقائق من نهاية المباراه سأرحل ، لأن لا أحد يخرق أي قاعدة بفعل ذلك ، هذا جزء من نظامنا".





وتابع: "‏بنزيما هو أسطورة لريال مدريد بالفعل ، هو واحد من مراجعنا داخل الفريق، و اليوم شوهدت أفضل نسخه من رودريغو ، لديه إمكانيات هائلة".





مهاجمة منتخب ويلز





وأنهى كارفخال حديثه بمهاجمة منتخب ويلز بسبب عدم استدعاء جاريث بيل قائلا: "‏لماذا لا يذهب بيل للمنتخب الويلزي ، فهو يلعب للذهاب مع منتخبه إلى بطولة أوروبا".





ترتيب ريال مدريد في مجموعته بدوري أبطال أوروبا





وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد نادي ريال مدريد إلى 7 نقاط ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا.



