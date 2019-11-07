أهداف مباراة - سرفينا زفيزدا 0 × 4 توتنهام| دوري أبطال أوربا

سحق فريق توتنهام الإنجليزي، مضيفه النجم الأحمر الصربى، برباعية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة عن المجموعة الثانية، فى دورى أبطال أوروبا.





وتقدم توتنهام في الشوط الأول من اللقاء، بهدف سجله لاعب الوسط جيوفانى لو سيلسو فى الدقيقة 34.





وأضاف السبيرز فى الشوط الثاني 3 أهداف أخرى، عن طريق الكوري الجنوبى هيونج مين سون هدفين وكريستيان إريكسن فى الدقائق 57، 61 و 85 توالياً.





فيما قام الكوري الجنوبي سون، بتقدم بإعتذار للبرتغالى اندريه جوميز لاعب وسط إيفرتون، والذى تسبب فى إصابة مروعة له، خلال مواجهة الفريقين الأحد الماضى بالبريمير ليج.



