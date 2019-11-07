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الزمالك يحسم قراره بشأن رحيل محمود علاء

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:20 ص
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محمود علاء
محمود علاء
على شحاتة
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تمسكت إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بقرار عدم السماح لرحيل محمود علاء مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ، وذلك بعد رفض الصربي ميتشو مدرب القلعة البيضاء مناقشة هذا الملف وتمسكه باللاعب ، بجانب محمود الونش ومحمد عبدالغنى ومحمد عبدالسلام.

وقال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات صحفية: لن يكون هناك مساس بالقوام الرئيسى للفريق، وعلى رأسهم محمود علاء، نافيًا ما ردده البعض حول تلقى النادى أى عروض رسمية أو شفوية للاعب من دوريات خليجية، وتحدى رئيس القلعة البيضاء مُردِّدى الشائعات فى إثبات تلقى اللاعب أو النادى أى عرض رسمى.

وأضاف منصور:  سيكون هناك جلسة مع محمود علاء عقب عودته من المنتخب، للاتفاق على تعديل عقده تقديرًا لدوره ومجهوده مع الفريق.

يذكر أن محمود علاء أنضم لنادي الزمالك مطلع موسم 2017/2018 قادماً من فريق وادي دجلة مقابل 12 مليون جنية، وشهدت الفترة الأخيرة تألق اللاعب بشدة مع الفريق وأنضم لمنتخب مصر وكأن أبرز نجوم الفراعنة في "الكان" ، وتلقى الزمالك واللاعب العديد من العروض الخليجية لإحتراف اللاعب وكان أبرزها عرض من نادي الهلال السعودي ولكنه قوبل بالرفض من ادارة الفريق . 

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