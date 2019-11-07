أهداف مباراة - أتلانتا 1 × 1 مانشستر سيتي| دوري أبطال أوربا

تعادل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا مع فريق اتالانتا الإيطالي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السان سيرو في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وسجل رحيم سترلينج هدف مانشستر سيتي الوحيد في اللقاء بالدقيقة السادسة من بداية المباراة، بينما تعادل فريق اتالانتا في بداية الشوط الثاني مباشرة، واضاع اللاعب البرازيلي جابريل جيسوس ركلة جزاء في الشوط الأول.





وتعرض ايدرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي للإصابة خلال أحداث المباراة مما جعله يخرج من اللقاء بين الشوطين، وشارك برافو الحارس البديل والذي تعرض للطرد في الدقيقة 80 من المباراة، مما اضطر بيب جوارديولا مدرب الفريق مشاركة كايلي والكر كحارس للفريق فيما تبقى من عمر المباراة.



