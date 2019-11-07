برشلونة ويوفنتوس ومانشستر يونايتد ... أطول سلاسل اللاهزيمة داخل الأرض في دوري الأبطال

شهدت ليلة أول أمس الثلاثاء تعادلاً مخيباً على أرضية ملعب كامب نو بين برشلونة وضيفه المتواضع سلافيا براغ التشيكي في رابع مواجهات المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وإنهالت سهام النقد على المدرب الإسباني "إرنستو فالفيردي" المدير الفني للنادي الكتالوني الذي يعيش أياماً صعبة داخل جدران البيت الكتالوني، وتتزايد التقارير يوماً بعد يوم عن إقتراب إقالته.





ورغم كارثية النتيجة، إلا أن النادي العريق مازال محافظاً على سجله خالي من الهزائم داخل ملعب كامب نو على مدار 34 مباراة وهو الرقم الأعلى لأي فريق في تاريخ البطولة الأهم والأشهر في العالم.





وتعود آخر هزيمة للبارسا على عشب كامب نو لشهر مايو عام 2013 حينما إنحنى أمام بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة في مباراة الإياب لنصف النهائي، وكان قد خسر لقاء الذهاب أيضاً برباعية نظيفة في ملعب أليانز أرينا.





ومنذ ذلك التاريخ لم يهزم النادي الكتالوني على ملعبه، وفتك بأعتى فرق القارة مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، وبالطبع سيكون الرقم قابلاً للزيادة في قادم المواعيد.





ونستعرض لكم أطول سلاسل "اللاهزيمة" في تاريخ أندية دوري الإبطال.





يوفنتوس – 23 مباراة

إمتدت سلسلة النادي الكبير منذ يوم 2-10-2013 وحتى يوم 3-4-2018 حين خسر بثلاثية نظيفة في ذهاب ربع نهائي نسخة 2018 والتي شهدت مقصية رونالدو الشهيرة في مرمى بوفون





مانشستر يونايتد – 23 مباراة

إمتدت فترة الشياطين الحمر منذ يوم 27-9-2005 وحتى يوم 3-11-2009 وتحاشى الهزيمة على ملعب أولد ترافورد أمام عمالقة أوروبا مثل إنتر ميلان وبرشلونة وأرسنال، وإنتهت السلسلة الطويلة في نوفمبر عام 2009 في دور المجموعات أمام بشيكتاش التركي بهدف نظيف.





أرسنال – 24 مباراة

بدأت السلسلة خلال الحقبة الذهبية لكتيبة أرسين فينجر منذ يوم 14-9-2005 وحتى يوم 5-5-2009، وشهدت الفترة تحويل أرسنال لملعبه من ملعب "هيبوري" العتيق لملعب الإمارات، كانت نهاية السلسلة في نصف نهائي نسخة 2009 حينما سقط بثلاثية أمام مانشستر يونايتد بملعب الإمارات والتي شهدت ركلة حرة صاروخية من الدون رونالدو.





بايرن ميونخ – 29 مباراة

إمتدت الفترة منذ يوم 4-3-1998 وحتى يوم 2-4-2002 على أرضية الملعب الأوليمبي بمدينة ميونخ، إنتهت السلسلة الأطول على يد نادي ديبورتيفو لاكورونا الإسباني العريق الذي عاد بفوز كبير من قلب ميونخ بنتيجة 3-2 من ربع النهائي.



