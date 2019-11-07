أهداف مباراة - باير ليفركوزن 2 × 1 أتلتيكو مدريد| دوري أبطال أوربا

سقط الفريق الكروي لأتلتيكو مدريد بقيادة الأرجنتيني دييجو، أمام نظيره الألماني بايرن ليفركوزن، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال ـوربا.



