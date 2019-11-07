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أهداف مباراة - باير ليفركوزن 2 × 1 أتلتيكو مدريد| دوري أبطال أوربا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 01:07 ص
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لقطة تسجيل هدف بالمباراة
لقطة تسجيل هدف بالمباراة
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 سقط الفريق الكروي لأتلتيكو مدريد بقيادة الأرجنتيني دييجو،  أمام نظيره الألماني بايرن ليفركوزن، بهدفين مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال ـوربا.

وبهذه الخسارة يتجمد رصيد أتليتكو مدريد عند النقطة السابعة، في المركز الثاني خلف يوفنتوس، المتصدر المجموعة والذي فاز اليوم على نظيره لوكوموتيف موسكو الروسي بثنائية مقابل هدف وحيد.
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