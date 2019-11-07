بلال: البدري استدعى كهربا لهذا السبب؟



وقال بلال في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر:"قرار استبعاد حسام البدري للاعبي براميدز السبعة صحيح بسبب تأخر إدارة براميدز في إرسال اللاعبين".



وأضاف :"المنتخب المصري يرغب في إعادة الهيكلة في جميع الجوانب ولا يوجد مهاجم في الوقت الحالي يمكن أن يضيف للمنتخب".



وتابع :"مروان محسن وأحمد حسن كوكا لن يكون لهما دور في المنتخب تحت قيادة حسام البدري".



وأردف قائلا :"حسام البدري ومحمد بركات ميكس رهيب (واحد بيضحك على طول والتاني مكشر على طول)".



واستطرد قائلا :"مصطفى محمد مهاجم واعد ولكنه لا يستطيع قيادة هجوم المنتخب في الوقت الحالي".



وواصل :"في رأيي أن البدري قام باستدعاء محمود كهربا من أجل حل مشكلة المهاجم في المنتخب".



واختتم بلال تصريحاته قائلاً :"ازارو لاعب سريع ولكن مشكلته في الفعالية واللمسة النهائية على مرمى المنافس".

كشف أحمد بلال نجم الأهلي السابق بأن حسام البدري المدير الفني للمنتخب استدعى محمود كهربا من أجل خل مشكلة المهاجم في المنتخب.