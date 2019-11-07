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الزمالك يضيف أوناجم للقائمة الإفريقية

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:54 ص
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أوناجم
أوناجم
السيد علي
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أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر فتح باب القيد الافريقي من 15 نوفمبر الحالي وحتى 31 يناير المقبل.

وأوضح رئيس القلعة البيضاء، أن الزمالك إحتفظ بحقه في قيد المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق بالقائمة الإفريقية وأن الزمالك سيحصل على بطاقه اوناجم يوم ١٥ نوفمبر . 

ويستعد الزمالك لخوض دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الذي سينطلق في نهاية نوفمبر الحالي أمام مازيمبي الكونغولي.

و يستعرض الفجر الرياضي أخر اخبار الزمالك اليوم السبت ٦ نوفمبر في السطور التالية :
شهد اليوم نادي الزمالك مجموعة من الأحداث الهامة، في الوقت الذي نجح فريق الكرة الأول في الفوز على منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

الزمالك يخطط لرحيل بوطيب
يخطط مجلس إدارة نادي الزمالك للإطاحة بأحد لاعبيه الأجانب خلال فترة الإنتقالات الشتوية، وقيد مهاجم أجنبي جديد في قائمة الفريق خلال الفترة القادمة، لقيادة هجوم الفريق والذي يعاني بشكل كبير.


واستقر نادي الزمالك على استعادة خدمات المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو خلال فترة الانتقالات الشتوية، وقيده في قائمة الفريق الأبيض لقيادة هجوم الفريق، وذلك سيكون علي حساب أحد لاعبي الفريق الأجانب، وأقرب المرشحين للخروج من قائمة الزمالك هو المغربي خالد بوطيب.

الزمالك راحة ٤٨ ساعة
قام الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو بمنح اللاعبين راحة من المران لمدة يومين وذلك عقب انتهاء مباراة الابيض ومنتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي الودية.

ويستأنف الفريق تدريباته الجماعية يوم السبت المقبل على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذبك بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين.

وفاز الزمالك على منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء على ملعب النادي.

زيزو يعود للقاهرة بعد جراحة الصليبي
عاد فجر اليوم الأربعاء محمود عبد العزيز لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى الاراضي المصرية، قادما من ألمانيا بعد خضوعه لجراحة الرباط الصليبي.

الزمالك يضيف أوناجم للقائمة الإفريقية
الزمالك يضيف أوناجم للقائمة الإفريقية
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