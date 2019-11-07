وظائف خالية.. 10 آلاف فرصة عمل في 50 شركة

أعلن موقع "شغلني" المهتم بتوفير فرص عمل للشباب، عن عقد ملتقى للتوظيف يوم السبت 23 نوفمبر الجاري، لجميع المؤهلات والوظائف مثل: مبيعات، هندسة ، محاسبة ، فنيين، عمال انتاج، سائقيين، شؤون إدارية، سكرتارية، وغيرها من التخصصات.





ومن المقرر أن يوفر الملتقى أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، في حوالي 50 شركة، كما يوفر وظائف لذوي الإحتياجات الخاصة، وسيكون الحضور مجانا لراغبي العمل.





الملتقى يعتبر الخامس من نوعه لموقع "شغلني"، وسيقام في ٢٨شارع الفلكي- باب اللوق - وسط البلد مبنى الجريك كامبس.



