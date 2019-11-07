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ليتل ميكس أعلنوا عن خط ازياء جديد خاص بهم

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:51 ص
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بوابة الفجر
فريده احمد
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وسط جولتهم العالمية، واصلت فرقة الفتيات ليتل ميكس إلى آفاق جديدة حيث أطلقوا تعاونهم لاول مرة مع شركة الازياء PrettyLittleThing.

وكانت الفرقة في حفل اطلاق مجموعه الأزياء الخاصة بهم من شركة pretty little thing، مرتدين مجموعة مختارة من مجموعاتهم من خط الملابس في Aynhoe Park House في Banbury يوم الأربعاء.


و نقلت صحيفه ديلي ميل بعض اللقطات للفرقة في الحدث جيسي نيلسون، 28 سنة، إلى جانب بيري إدواردز ٢٦ سنه، وجايد ثيرلوال ٢٧ سنه وليي آن بينوك٢٧ سنه.

ارتدت جيسي بدله من المجموعة باللون البني ووضعت خصلات شعر شقراء طويلة، بينما تبرز ملامحها بطبقة من الماكياج.وبنفس القدر زميلتها بيري إدواردز، التي ارتدت قميص أبيض يظهر الكتف مع زوج من الأحذية المرتفعة بنفس لون الملابس.أكملت المجموعة جيد ثيروال، التي اختارت ثوب قصير مناسبًا ونفس الأحذية المرتفعة.و ارتدت لي ان بلوزه وجيبه قصيرة بنفس اللون الملابس الخاص بالمجموعه

كما أعلنت شركة PrettyLittleThing الإلكترونية للأزياء عن أن المتابعينها علي حسابها الخاص علي موقع الانستاجرام سيكونون قادرين على شراء مجموعة ليتل ميكس القادمة قبل أي شخص آخر.

من المقرر أن تبدأ PrettyLittleThing في 7 نوفمبر، جعل حساب الانستاجرام "خاصًا" لمدة 24 ساعة، وحتى منتصف ليل ٨ نوفمبر، وخلال فترة الـ 24 ساعة التي يكون فيها الحساب خاصًا، سيكون فقط متابعين pretty little thing علي الموقع الخاص بهم عي الانستاجرام قادرين على شراء مجموعه ليتل ميكس قبل أي شخص آخر، وذلك باستخدام رابط خاص بهم سيعلنون عنه علي موقع الانستاجرام.

PrettyLittleThing x Little Mix ستكون متاحة من 7 نوفمبر بأسعار تتراوح بين 12 - 100 جنيه.
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