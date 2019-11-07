ترتيب مجموعة ريال مدريد عقب مباراة اليوم الأربعاء 6 نوفمبر

انتهت اليوم الأربعاء 6 نوفمبر منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا بأخر ثمان مباريات في الجولة.





مباريات المجموعة الرابعة





ولعبت اليوم جميع مباريات المجموعة الأولى والتي يتواجد بها نادي ريال مدريد الإسباني ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونادي جلطة سراي التركي ونادي كلوب بروج البلجيكي.





مباريات اليوم من المجموعة الأولى بدوري الأبطال

وواجه نادي ريال مدريد اليوم نظيره نادي جلطة سراي بينما واجه نادي باريس سان جيرمان نظيره نادي كلوب بروج ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





نتائج مباريات اليوم





باريس سان جيرمان × كلوب بروج

استطاع نادي باريس سان جيرمان أن يفوز على نظيره نادي كلوب بروج بهدف مقابل لا شئ سجله ماورو إيكاردي.





ريال مدريد × جلطة سراي

بينما فاز نادي ريال مدريد على نظيره نادي جلطة سراي بستة أهداف مقابل لا شئ سجلهم كل من رودريجو 3 أهداف وسيرجو راموس هدف و وكريم بنزيما هدفين.





متصدر مجموعة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

ويتصدر نادي باريس سان جيرمان جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.





بينما يتواجد نادي ريال مدريد في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق أيضا حتى الآن في البطولة.





جدول ترتيب مجموعة ريال مدريد

ويستعرض موقع "الفجر" جدول ترتيب المجموعة الأولى وهي مجموعة ريال مدريد كالآتي:

1- باريس سان جيرمان 12 نقطة

2- ريال مدريد 7 نقاط

3- كلوب بروج نقطتين