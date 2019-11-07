Advertisements
Advertisements
Advertisements

هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلاد أحمد فهمي على طريقتها الخاصة (صور)

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:43 ص
Advertisements
هنا الزاهد وأحمد فهمي
هنا الزاهد وأحمد فهمي
أماني سلام
Advertisements
حرصت النجمة هنا الزاهد، على تهنئة زوجها الفنان أحمد فهمي، بعيد ميلاده ال39، وذلك من خلال خاصية الأستوري عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت هنا علي الصورة : "كل سنة وأنت طيب يا بطلى الخارق"


ومن ناحية أخرى كانت هنا الزاهد قد احتفلت بزواجها من الفنان أحمد فهمي، وذلك خلال حفل زفاف ضخم كان قد أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور عدد كبير من النجوم، منذ شهرين.

رد فعل رواد السوشيال ميديا على حفل زفافهم

وأصبح حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما دخلت هنا الزاهد الحفل على هيئة أميرات ديزني.

عدم اكتمال فرحة هنا الزاهد

ولم تكتمل فرحة هنا الزاهد بزواجها، حيث نشر فهمي بعد فترة قصيرة من زواجهما، صورة لها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهي مستلقاه على سرير بالمستشفى، وطلب من الجمهور الدعاء لها.
هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلاد أحمد فهمي على طريقتها الخاصة (صور)
هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلاد أحمد فهمي على طريقتها الخاصة (صور)
هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلاد أحمد فهمي على طريقتها الخاصة (صور)
هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلاد أحمد فهمي على طريقتها الخاصة (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عيد ميلاد أحمد فهمي البح

أخبار تهمك

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف راموس LIVEHD

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صدمة أولى من نوعها تضرب محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر الإطاحة بنجم الفريق في يناير

منذ حوالي 4 ساعات

ملخص ونتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد اتلانتا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يضحي بمهاجمه لإعادة "كاسونجو"

منذ حوالي 12 ساعة

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. الراقصة جوهره تشعل "إنستجرام" بصورها الجريئة وصدرها المكشوف

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY هدف هازارد LIVE

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لوموكوتيف موسكو بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار برشلونة: ميسي يطالب بطرد 3 لاعبين ويختار مدرب البرسا الجديد وأزمة جديد تشتعل بسبب جريزمان وثورة تلوح في الأفق

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

منذ ساعتين و 25 دقيقة

"ودن من طين".. "الصحة" تفشل في اختبارات الحالات الإنسانية ومطالب بتغيير المتحدث

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ حوالي 8 ساعات

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

أخبار الأهلي اليوم 6 نوفمبر: حسم صفقة من العيار الثقيل.. ومعلول يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

هكذا هنأت فرح الزاهد والدتها بعيد ميلادها

شاهد.. هنا الزاهد ترقص على أغنية "مع بعض"

حسام داغر يوجه رسالة لـ هنا الزاهد وزوجها أحمد فهمي

بصورة من حفل زفافهما.. نيللي كريم تهنئ أحمد فهمي وهنا الزاهد على زواجهما

هنا الزاهد تداعب محبيها بكلمة وصورة

شاهد.. أحدث ظهور لـ هنا الزاهد مع أحمد وكريم فهمي (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:49 م

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

08:20 م

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

05:19 م

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

05:50 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر الإطاحة بنجم الفريق في يناير

10:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status