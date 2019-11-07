هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلاد أحمد فهمي على طريقتها الخاصة (صور)

حرصت النجمة هنا الزاهد، على تهنئة زوجها الفنان أحمد فهمي، بعيد ميلاده ال39، وذلك من خلال خاصية الأستوري عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت هنا علي الصورة : "كل سنة وأنت طيب يا بطلى الخارق"





ومن ناحية أخرى كانت هنا الزاهد قد احتفلت بزواجها من الفنان أحمد فهمي، وذلك خلال حفل زفاف ضخم كان قد أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور عدد كبير من النجوم، منذ شهرين.



رد فعل رواد السوشيال ميديا على حفل زفافهم



وأصبح حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما دخلت هنا الزاهد الحفل على هيئة أميرات ديزني.



عدم اكتمال فرحة هنا الزاهد



ولم تكتمل فرحة هنا الزاهد بزواجها، حيث نشر فهمي بعد فترة قصيرة من زواجهما، صورة لها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهي مستلقاه على سرير بالمستشفى، وطلب من الجمهور الدعاء لها.