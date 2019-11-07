ضبط 5 طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك في سوهاج (صور)

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 5 طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي.





وكانت وردت معلومات إلي مكتب مراقبة الأغذية بطهطا والتي تفيد بوجود احد أماكن تعبئه زيت الطعام المجهول المصدر ويقوم بالتعبئة ليلا داخل مزرعة دواجن مهجورة وسط الزراعات بقرية شطوره مركز طهطا.





وعلي الفور تشكلت لجنه ضمت كلا من محمد حسن علي مراقب عام الاغذيه بمديريه الصحه بسوهاج وعبد الرؤوف رشاد المغربي مراقب أول الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج وسعد سعيد أمين مراقب الاغذيه بمكتب طهطا ومينا عادل فؤاد مفتش الاغذيه بمكتب طهطا.





وأسفر التفتيش عن ضبط عدد خزانين حديد بهم صدأ من الداخل والخارج بالمكان تحتوي علي كميه من زيت الطعام المجهول المصدر حوالي 3500 كيلو لزوم تعبئتها في جراكن صفراء اللون سبق استخدامها ومتسخة وضبط عدد 70 جركن بداخلهم حوالي 1500 كيلو زيت طعام وعدد 50 جركن فارغ وميزان كهربائي

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كما تم ضبط موقد نار واسطوانة بوتاجاز تستخدم في عملية التجميد داخل الخزانات ليصبح سائلًا وجاهز للتعبئة في الجراكن المعدة لذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر ضبط للكميات رقم 10158 لسنه 2019 جنح مركز طهطا وتم العرض علي النيابة العامة بعد سحب العينات اللازمة منها لإرسالها للمعامل.



