Advertisements
Advertisements
Advertisements

السيد: جنش أفضل حارس في مصر

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:36 ص
Advertisements
جنش
جنش
ريهام عبد المحسن
Advertisements
صرح عماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندري بأنه لا يوجد بما يسمى حارس مصر الأول وأكد أن محمود جنش حارس مرمى الزمالك هو أفضل حارس في مصر.

وقال السيد في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"الفريق يسعى للتركيز بالكامل هذا الموسم من أجل عودة الاتحاد لمكانته الطبيعية".

وأضاف :"التوفيق هو سبب ظهوري بمستوى جيد أمام الزمالك".

واختتم السيد تصريحاته قائلاً :"لا يوجد ما يسمى بحارس مصر الأول ولكن جنش أفضل حارس في مصر".

اقترب محمود عبدالرحيم جنش، من العودة للتدريبات الجماعية للقلعة البيضاء، فى شهر ديسمبر المقبل.

 وينتظر "جنش" الخضوع لأشعة جديدة خلال الساعات المقبلة لتحديد شكل ومدة البرنامج العلاجى والتأهيل الأخير الذى يفضل الخضوع له فى إسبانيا فى النصف الثانى من الشهر الجارى.

 يذكر ان جنش إصيب بقطع فى وتر أكيلس خلال معسكر المنتخب الوطنى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر محمد الشناوي متخب مصر عماد السيد جنش الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يضحي بمهاجمه لإعادة "كاسونجو"

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار الأهلي اليوم 6 نوفمبر: حسم صفقة من العيار الثقيل.. ومعلول يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

ملخص ونتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد اتلانتا

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار ريال مدريد: الريال يفتح خزائنه لضم الأفضل في العالم وصفقة خرافية في الطريق ونجم المغرب يحسم موقفه من العودة للملكي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - صدمة أولى من نوعها تضرب محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY هدف هازارد LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لوموكوتيف موسكو بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الكره المصرية اليوم 6 نوفمبر.. الأهلي يحسم صفقة مدوية وضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ ساعة و 20 دقيقة

أخبار برشلونة: ميسي يطالب بطرد 3 لاعبين ويختار مدرب البرسا الجديد وأزمة جديد تشتعل بسبب جريزمان وثورة تلوح في الأفق

منذ ساعة و 23 دقيقة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر الإطاحة بنجم الفريق في يناير

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف راموس LIVEHD

منذ ساعتين و 35 دقيقة

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أسطورة يونانية وراء تسميته ومدة علاجه 6 أشهر .. ما هو "وتر أكيلس" الذي أصاب "جنش"؟

عاجل.. الزمالك يخطط لخطف حارس الأهلي السابق

الزمالك يطلب حارس المقاصة

جنش يدعم المنتخب من ستاد القاهرة والجماهير تهتف له

اليوم...حارس الفراعنة يتجه لألمانيا بسبب أكيلس

الزمالك يطالب الجبلاية بتحمل نفقات علاج جنش

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:49 م

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

08:20 م

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف راموس LIVEHD

10:12 م

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

05:19 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر الإطاحة بنجم الفريق في يناير

10:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status