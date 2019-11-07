السيد: جنش أفضل حارس في مصر



وقال السيد في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"الفريق يسعى للتركيز بالكامل هذا الموسم من أجل عودة الاتحاد لمكانته الطبيعية".



وأضاف :"التوفيق هو سبب ظهوري بمستوى جيد أمام الزمالك".



واختتم السيد تصريحاته قائلاً :"لا يوجد ما يسمى بحارس مصر الأول ولكن جنش أفضل حارس في مصر".





اقترب محمود عبدالرحيم جنش، من العودة للتدريبات الجماعية للقلعة البيضاء، فى شهر ديسمبر المقبل.

وينتظر "جنش" الخضوع لأشعة جديدة خلال الساعات المقبلة لتحديد شكل ومدة البرنامج العلاجى والتأهيل الأخير الذى يفضل الخضوع له فى إسبانيا فى النصف الثانى من الشهر الجارى.

يذكر ان جنش إصيب بقطع فى وتر أكيلس خلال معسكر المنتخب الوطنى.





صرح عماد السيد حارس مرمى الاتحاد السكندري بأنه لا يوجد بما يسمى حارس مصر الأول وأكد أن محمود جنش حارس مرمى الزمالك هو أفضل حارس في مصر.