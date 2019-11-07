Advertisements
Advertisements
Advertisements

باريس سان جيرمان يهزم كلوب بروج بهدف.. ويتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:34 ص
Advertisements
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
أحمد عصام
Advertisements
حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الفوز على فريق كلوب بروج البلجيكي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الوحيد في اللقاء بالشوط الأول، وفشل الفريق الباريسي في إضافة المزيد من الأهداف خلال أحداث اللقاء.

وبهذة النتيجة نجح فريق باريس سان جيرمان في التأهل لثمن نهائي دوري ابطال اوروبا بعدما حقق الفوز الرابع على التوالي في دور المجموعات وأصبح يملك 12 نقطة في الصدارة، بينما يحل فريق ريال مدريد الإسباني في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويأتي فريق كلوب بروج البلجيكي في المركز الثالث برصيد نقطتين فقط.

وكان توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قد حرص على اراحة بعض اللاعبين خلال المباراة من أجل الاستعداد للمباراة المقبلة في الدوري الفرنسي، حيث بدأ الفريق بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : كيلور نافاس.
خط الدفاع : ماركينيوس - تياجو سيلفا - كيمبيميي - كولين داجبا.
خط الوسط : ماركو فيراتي - بيرنات - ايدريسا جايي.
خط الهجوم : كيليان مبابي - ماريو إيكاردي - أنخيل دي ماريا.

وفي إطار نفس الجولة قد حقق فريق ريال مدريد انتصارا عريضا على فريق جالطة سراي التركي بنتيجة ستة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هنا القاهرة مصر كرة عالمية باريس سان جيرمان دوري الابطال باريس سان جيرمان اللية اللليلة السي في البح

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

أخبار الأهلي اليوم 6 نوفمبر: حسم صفقة من العيار الثقيل.. ومعلول يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

ملخص ونتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد اتلانتا

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الكره المصرية اليوم 6 نوفمبر.. الأهلي يحسم صفقة مدوية وضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الزمالك يضحي بمهاجمه لإعادة "كاسونجو"

منذ حوالي 11 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف راموس LIVEHD

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لوموكوتيف موسكو بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر الإطاحة بنجم الفريق في يناير

منذ ساعتين و 12 دقيقة

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - صدمة أولى من نوعها تضرب محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار ريال مدريد: الريال يفتح خزائنه لضم الأفضل في العالم وصفقة خرافية في الطريق ونجم المغرب يحسم موقفه من العودة للملكي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY هدف هازارد LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار برشلونة: ميسي يطالب بطرد 3 لاعبين ويختار مدرب البرسا الجديد وأزمة جديد تشتعل بسبب جريزمان وثورة تلوح في الأفق

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

مفاجأت في تشكيل باريس سان جيرمان أمام جالطة سراي بدوري الأبطال

كورة ستار مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وجالطة سراي اليوم | بث مباشر مباراة باريس paris kora star

ريال مدريد يواصل نتائجه المخيبة ويتعادل 2 / 2 مع كلوب بروج في دوري الأبطال

مودريتش: أهداف كلوب بروج جائت من هفوات قاتلة.. هذا سر تعادلنا

باريس سان جيرمان يستعد لوضع قدم في دور الـ16 ضد كلوب بروج

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج اليوم الأربعاء 6-11-2019 في دوري أبطال أوروبا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:49 م

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

08:20 م

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف راموس LIVEHD

10:12 م

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

05:19 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر الإطاحة بنجم الفريق في يناير

10:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status