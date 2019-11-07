باريس سان جيرمان يهزم كلوب بروج بهدف.. ويتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الفوز على فريق كلوب بروج البلجيكي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وسجل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الوحيد في اللقاء بالشوط الأول، وفشل الفريق الباريسي في إضافة المزيد من الأهداف خلال أحداث اللقاء.





وبهذة النتيجة نجح فريق باريس سان جيرمان في التأهل لثمن نهائي دوري ابطال اوروبا بعدما حقق الفوز الرابع على التوالي في دور المجموعات وأصبح يملك 12 نقطة في الصدارة، بينما يحل فريق ريال مدريد الإسباني في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويأتي فريق كلوب بروج البلجيكي في المركز الثالث برصيد نقطتين فقط.





وكان توماس توخيل مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قد حرص على اراحة بعض اللاعبين خلال المباراة من أجل الاستعداد للمباراة المقبلة في الدوري الفرنسي، حيث بدأ الفريق بالتشكيل الآتي :-





حراسة المرمى : كيلور نافاس.

خط الدفاع : ماركينيوس - تياجو سيلفا - كيمبيميي - كولين داجبا.

خط الوسط : ماركو فيراتي - بيرنات - ايدريسا جايي.

خط الهجوم : كيليان مبابي - ماريو إيكاردي - أنخيل دي ماريا.





وفي إطار نفس الجولة قد حقق فريق ريال مدريد انتصارا عريضا على فريق جالطة سراي التركي بنتيجة ستة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد.



