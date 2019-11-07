"التضامن": برنامج "تكافل وكرامة " لم يضاف إليه أي أسر جديدة من 2018

قالت الدكتورة نيفين القباج، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، إن برنامج "تكافل وكرامة " لم يضاف إليه أي أسر جديدة من يناير 2018، وفي هذا الوقت تقدمت الكثير من الأسرة للانضمام للبرنامج، والبعض استاء من هذا الأمر، لافتًا إلى أن الهذف من عدم ضم المواطنين خلال هذه الفترة، تنقية البيانات قدر المستطاع، حيث قامت الوزارة بمراجعة بيانات أكثر من 2 مليون أسرة.



وتابعت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن الوزارة قامت بإعداد منظومة مؤسسة قوية جدًا، وأثناء مراجعة بيانات تكافل وكرامة وجدت الوزارة نسبة كبيرة من ذوي الاعاقة لا يستحقوا الدعم، إما بسبب عدم إعاقتهم، أو بسبب وجود إعاقة بسيطة.



وأضافت أن الوزارة خلال الفترة المقبلة ستنظر في التظلمات بتمعن شديد جدًأ، واذا وجد حق لأي أسرة فستحصل على حقها بأثر رجعي.



