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مواعيد أبرز مباريات الغد في الدوري الأوروبي

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:26 ص
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اليوربا ليج
اليوربا ليج
عبد الرحمن السيد
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انتهت منذ لحظات مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، ويواصل موقع الفجر الرياضي متابعته لأكبر المواعيد العالمية، ويرصد لكم مواعيد أبرز مباريات الغد في الدوري الأوروبي

- دوديلانج ضد إشبيلية ، في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساءًا بتوقيت القاهرة .

- لاسك لينز ضد بي أس في ايندهوفن، في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساءًا بتوقيت القاهرة .

- بازل ضد خيتافي، في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساءًا بتوقيت القاهرة .

- لاتسيو ضد سيلتك، في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساءًا بتوقيت القاهرة .

- روزنبورج ضد سبورتينج لشبونة، في تمام الثامنة إلا خمس دقائق مساءًا بتوقيت القاهرة .

- رينجرز ضد بورتو البرتغالي، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة .

- فيننورد ضد يونج بويز، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة .

- ولفرهامبتون ضد سلوفان براتيسلافا، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة .

- بوروسيا مونشنجلادباخ ضد روما، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة .

- مانشستر يونايتد ضد بارتيزان، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة .

- براجا ضد بيشيكتاش، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة .

وكان آرسنال الإنجليزي قد سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله ضد نظيره جيماريش، في المباراة الوحيدة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

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