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ملخص نتائج مباريات الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:20 ص
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راموس يسجل للريال
راموس يسجل للريال
علاء خليف
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اختتمت مساء الأربعاء 6 نوفمبر لعام 2019، منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث أقيمت عدة مواجهات قوية، أبرزها مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي التركي التي أقيمت على استاد "سانتياجو برنابيو" والتي انتهت بفوز الملكي 6 – 0 .

ونجحت 3 أندية في حسم تأهلها بشكل رسمي لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد مباريات الأربعاء، هم باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونيخ الألماني، ويوفنتوس الإيطالي.

ويستعرض "الفجر الرياضي" ملخص نتائج مباريات الأربعاء في بطولة دوري أبطال أوروبا:-

- باريس سان جيرمان 1 – 0 كلوب بروج
تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بشكل رسمي بعدما تغلب على نظيره كلوب بروج بهدف دون رد ليرفع رصيده إلي 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة الأولي.
- بايرن ميونيخ 2 – 0 أوليمبياكوس
حقق فريق بايرن ميونيخ فوزًا سهلا على حساب ضيفه أوليمبياكوس اليوناني بهدفين دون مقابل، سجلهما (ليفاندوفيسكي – بيريسيتش)، ليرتفع رصيد الفريق البافاري إلي 12 ويتصدر ترتيب المجموعة الثانية وتأهل رسميًا لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

- يوفنتوس 2 – 1 لوكوموتيف موسكو
اقتنص فريق يوفنتوس فوزًا قاتلا من لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في روسيا، ورفع اليوفي رصيده إلي 10 نقاط يتصدر المجموعة الرابعة وحجز بطاقة تأهله رسميًا لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

- ريال مدريد 6 – 0 جالطة سراي
اكتسح فريق ريال مدريد نظيره جالطة سراي بسداسية نظيفة في المباراة التي اقيمت علي ملعب سانتياجو برنابيو، سجل أهداف الملكي (رودريجو جويس "هاتريك" – كريم بنزيما "هدفين" – راموس)، ليرفع الملكي رصيده إلي 7 نقاط ويحتل المركز الثاني في مجموعته خلف باريس سان جيرمان المتصدر بـ 12 نقطة.
- توتنهام 4 – 0 سرفينا زفيزدا
حقق فريق توتنهام فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب فريق سرفينا زفيزدا الصربي برباعية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما في صربيا، وارتفع رصيد السبيرز لـ 7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، بينما حل الفريق الصربي بالمركز الثالث برصيد 3 نقاط.
- أتليتكو مدريد 1 – 2 باير ليفركوزون
تلقي فريق أتليتكو مدريد هزيمة مفاجأة خارج ملعبه أمام باير ليفركوزون الألماني بنتيجة 2-1، ليتوقف رصيد الأتليتي عند 7 نقاط بالمركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف يوفنتوس، بينما حصد الفريق الألماني أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة ويحتل المركز الرابع بالمجموعة.
- مانشستر سيتي 1 – 1 أتالانتا
تعادل فريق مانشستر سيتي مع فريق أتالانتا الإيطالي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما في إيطاليا اليوم، ليرتفع رصيد السيتي إلي 10 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما حصد أتالانتا أول نقطة بالبطولة.
- دينامو زغرب 3 – 3 شاختار دونيتسك
حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 3 – 3 مباراة دينامو زغرب الكرواتي وشاختار دونيتسك الأوكراني في المباراة التي جمعتهما في كرواتيا مساء الأربعاء.

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يوفنتوس مانشستر سيتي ريال مدريد ضد جالطة سراي راموس يسجل للريال بايرن ميونخ اليوم

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