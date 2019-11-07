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بمشاركة ثلاث حراس.. مانشستر سيتي يتعادل مع أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:18 ص
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جانب من المباراة
جانب من المباراة
أحمد عصام
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تعادل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا مع فريق اتالانتا الإيطالي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السان سيرو في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل رحيم سترلينج هدف مانشستر سيتي الوحيد في اللقاء بالدقيقة السادسة من بداية المباراة، بينما تعادل فريق اتالانتا في بداية الشوط الثاني مباشرة، واضاع اللاعب البرازيلي جابريل جيسوس ركلة جزاء في الشوط الأول.

وتعرض ايدرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي للإصابة خلال أحداث المباراة مما جعله يخرج من اللقاء بين الشوطين، وشارك برافو الحارس البديل والذي تعرض للطرد في الدقيقة 80 من المباراة، مما اضطر بيب جوارديولا مدرب الفريق مشاركة كايلي والكر كحارس للفريق فيما تبقى من عمر المباراة.

وكان قد بدأ بيل جوارديولا المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : إيدرسون.
خط الدفاع : كانسيلو, فيرناندينيو, أوتاميندي, ميندي.
خط الوسط : جوندوجان, كيفين دي بروين, بيرناردو سيلفا, رياض محرز, رحيم سترلينج.
خط الهجوم : جابريل جيسوس.

ويغيب اللاعب الإسباني ديفيد سيلفا عن صفوف الفريق بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها في مباراة ساوثهامبتون بالدوري الانجليزي والتي أقيمت على ملعب الاتحاد.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لملاقاة فريق ليفربول يوم الأحد المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب "الانفيلد" في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

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