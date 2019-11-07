جعفر: الزمالك يحتاج نجم في هذا المركز ومصطفى محمد رقم واحد في مصر



وقال جعفر في تصريحات تلفزيونية لفضائية ام بي سي مصر :"استبعاد حسام البدري للاعبي براميدز رسالة قوية لجميع الأندية واللاعبين بضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات التي وضعها في المنتخب".



وأضاف :"مصر عبرت عن نفسها بشكل جيد بعد موافقتها على تنظيم أمم أفريقيا السابقة والتي خرجت بشكل رائع".



وتابع :"الزمالك هو أكثر نادي مستفيد من فترة توقف الدوري وسيكون له شكل جيد والانسجام بين اللاعبين سيكون أفضل مع بداية الأسبوع الخامس".



وأردف قائلا :"الزمالك يحتاج للاعب خط وسط لأنه يلعب تحت ضغوط الإعلام والجماهير وضرورة الفوز بالألقاب ويجب المحافظة على مصطفى محمد لأنه المهاجم رقم واحد حاليًا".



واختتم جعفر تصريحاته قائلاً :"أتمنى السلامة لمحمود الخطيب والشفاء العاجل وهو من اللاعبين الرائعين وكانت تجمعني به علاقة رائعة عندنا كنا نلعب في صفوف المنتخب وهو رئيس نادي كبير ويتعامل مع الجميع من هذا المنطلق".



شدد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق على أن الزمالك يحتاج لتدعيم مركز خط الوسط بأحد النجوم كما أكد أن مصطفى محمد المهاجم رقم واحد في مصر.