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ريال مدريد يسحق جالطة سراي بسداسية في دوري أبطال أوروبا

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:08 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
أحمد عصام
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ريال مدريد يسحق جالطة سراي بسداسية في دوري أبطال أوروبا
سحق فريق ريال مدريد الإسباني بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان نظيره فريق جالطة سراي التركي بنتيجة 6-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020.

ونجح اللاعب الشاب البرازيلي رودريجو في تسجيل هاتريك لريال مدريد للمرة الأولى في تاريخه بموسمه الأول مع الفريق في شباك جالطة سراي خلال المباراة، واحرز المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ثنائية، وسجل قائد الفريق سيرجو راموس هدف وحيد من ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة.

ورفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 7 نقاط بعدما حقق فوزه الثاني في البطولة هذا الموسم، وجاء الفوزين على نفس الفريق جالطة سراي التركي بالذهاب والاياب، بينما تعادل مع فريق كلوب بروج البلجيكي بنتيجة هدفين مقابل هدفين، وتعرض لهزيمة قاسية من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وكان الفريق الأبيض قد تعادل في المباراة الماضية ضد فريق ريال بيتيس بنتيجة سلبية في المباراة التي أقيمت على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني، وأصبح ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 22 نقطة وبفارق الأهداف فقط عن فريق برشلونة متصدر ترتيب الليجا حتى الآن بالرغم من الهزيمة في المباراة الماضية ضد ليفانتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

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