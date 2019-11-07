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مصطفى الفقي: ترامب متقلب.. ولكن بينه وبين السيسي "كيمياء"

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:10 ص
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مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى الفقي، إن العلاقات المصرية الأمريكية في هذه الفترة مستقرة وصريحة، موضحا أن الإدارة الأمريكية الحالية في ملف حقوق الإنسان هى أقل وطأة من إدارات أخرى.

وأشار "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأربعاء، إلى أن إدارة ترامب ترى أن مكافحة مصر للإرهاب عمل يصب في مصالحها في المنطقة، وأن مقاومة مصر لعناصر داعش في سيناء يعد أمر إيجابي.

ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية لا تحاول أن تغل يد أردوغان عن انتقاد مصر، معقبا: "الحليف سيظل حليف، معتبرا أن هناك كمياء بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وترامب، مضيفا: "ترامب شخصية صعبة، ومتقلب، ولكن علاقته بالرئيس السيسي مستقرة".

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الكلمات المفتاحية

مكتبة الاسكندرية مصطفى الفقي سد النهضة دونالد ترامب

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