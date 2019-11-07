تطورات جديدة في مصنع قليوب المحترق عقب تآكل جدرانه (صور)



كما كلف رئيس مدينة قليوب بمتابعة الحالة والانتهاء من الأعمال الإدارية وإصدار قرار الهدم للمبنى القائم والحرص في عملية الهدم حتى لا تتعرض حياة المواطنين للخطر.



يذكر بأن عملية الهدم تجرى تحت إشراف لجنة هندسية من المحافظة، بعد فصل الكهرباء والمياه.



ووجه المحافظ مجلس مدينة قليوب بمراجعة الاشتراطات وأمن المنشأة لجميع المصانع الموجودة بالمدينة حتى لا يتكرر هذا الحادث.



فيما واصلت اللجنة الثلاثية التي وجه بتشكيلها المحافظ لمعاينة مصنع قليوب المحترق وتضم إدارة البيئة والشؤون الهندسية بمحافظة القليوبية وإدارة التراخيص بمجلس مدينة قليوب، أعمالها في فحص ملابسات الحريق إلى جانب تحديد حجم الخسائر التي شهدها المصنع، والتي قدرت مبدئيا بـ 200 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى مليار جنيه بعد الحصر النهائي.





قال حامد طلبة رئيس مجلس مدينة قليوب، انه تم اصدار ترخيص هدم المبنى الثالث بمصنع حوا بقليوب، والذي نشب به حريق هائل الاثنين، على أن تبدأ أعمال هدم المبنى الذي تآكل من النيران صباح اليوم الخميس، حتى تستطيع الحماية المدنية الانتهاء من أعمال التبريد.وكان الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، تفقد بدء هدم وإزالة المبنى المتبقي من مصنع أبو حوا، وذلك بعد تعرضه أول أمس لحريق شديد وانهيار أجزاء كبيرة من المبنى حفاظًا على حياة المواطنين.وتفقد المحافظ المصنع المحترق والتقى قوات الحماية المدينة، مؤكدا لهم حرص المحافظة على حياتهم وحياة المارة.