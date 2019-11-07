عاجل.. مصرع عامل أسفل عجلات قطار في قنا

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لقي عامل مصرعه، منذ قليل، بعد أن دهسه قطار متجه إلى القاهرة، بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدى القاضي، إخطارًا، يفيد مصرع محمود محمد حسانين، 34 عاما، عامل في السعودية، ومقيم الأميرية، بعد أن دهسه قطار رقم 987 أثناء مروره بمزلقان بمركز أبوتشت.تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.