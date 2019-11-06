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صحة الشرقية: توفير شقة سكنية ومشروع لحالتي الطول المفرط (فيديو)

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:57 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
داليا الحسين
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كشف هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تفاصيل لقاء محافظ الشرقية مع أطول شقيقين في الشرقية وهما "محمد شحاتة عبد الجواد "، و"هدى شحاتة عبد الجواد".

وقال "مسعود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "كل اليوم"، المذاع على فضائية "on-e، إن المحافظ استمع إلى ظروفهما المعيشة، وقام بتوفير مبلغ مالي لهما وبطاطين وكراتين تغذية.

وأضاف أنه سيقوم بتوفير مشروع صغير لهما ووفر لهما وحدة سكنية، وتروسيكل للتنقل به، لافتا إلى أنه تم اصطحابهما لمستشفى الزقازيق وتم إجراء الكشف الطبي الكامل عليهما؛ وتم الاطلاع على الفحوصات الطبية الخاصة بهم".

وتابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية: محمد يحتاج لعلاج دوائي أما شقيقته هدة تحتاج لجهاز معين يستطيع أن يتحمل الطول والوزن".

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