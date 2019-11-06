أخبار ليفربول اليوم الأربعاء 6 نوفمبر: الريدز يحدد خليفة محمد صلاح.. وكلوب يكشف أسباب معاناة ليفربول الأخيرة





شهد نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الأربعاء 6 - 11 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع فوز الريدز ضد جينك بثنائية، بالإضافة إلى الاستعدادات لمواجهة مانشستر سيتي .





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار ليفربول اليوم الأربعاء الموافق 6 - 11 - 2019 :-





ليفربول يحدد خليفة محمد صلاح

يسعى مسئولو ليفربول لحسم صفقة قوية، بالتعاقد مع خليفة محمد صلاح، خلال الصيف المقبل.

ويسعى الريدز لضم الشاب فران توريس نجم فريق فالنسيا، ويجد ليفربول منافسة قوية من جانب برشلونة وبوروسيا دورتموند على صفقة إسبانية.

ووفقا لصحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، عقد الإسباني ينتهي داخل "ميستايا" في يونيو عام 2021، ويسعى الريدز لحسم الصفقة بعد نهاية الموسم الحالي.

ويسعى الريدز لضم اللاعب الشاب تحسبًا لرحيل محمد صلاح الذي يلعب في نفس المركز، مع وجود شائعات عديدة حول إمكانية انتقاله لأكثر من نادي من بينهم عملاقي الليجا، ريال مدريد وبرشلونة أو يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

ويبلغ توريس من العمر فقط 19 عامًا، وتم تصعيده للفريق الأول بنادي فالنسيا قبل عامين في 2017، شارك خلالهم في 43 مباراة وسجل هدفين.









أسطورة مانشستر يونايتد يهاجم محمد صلاح

البريطاني مايكل أوين أسطورة ومهاجم فريق مانشستر يونايتد السابق، عن مستوى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وما تغير بالمواسم الماضية.

ويرى أوين، أن عقلية المصري محمد صلاح، تغيرت عن مواسمه السابقة في البريميرليج، وأصبح لديه رغبة في إحراز الأهداف بشكل دائم.

وقال أوين خلال استضافته بقناة بي تي سبورت البريطانية، " أتذكر أن صلاح نجم ليفربول كان في الماضي يستهدف مراوغة المدافعين ومساعدة زملاؤه في تسجيل الأهداف، لكن أصبح يسعى لتسجيل الأهداف في الفترة الماضية".

وتابع أسطورة يونايتد "ربما حصد اللاعب للكثير من الجوائز وتتويجه بلقب هداف الدوري الإنجليزي موسمين متتاليين، جعله يطمح ويطمع للمزيد".

واختتم "عقلية محمد صلاح تغيرت بمرور الزمن، وأعتقد أن هذا ليس شيئا سيئا، فالتفكير في تسجيل الأهداف هو رغبة جميع اللاعبين، وعليه التركيز والتطوير من نفسه أذا ماراد الاستمرارية".

وشارك محمد صلاح في مباراة ليفربول أمس الثلاثاء أمام جينك البلجيكي والتي فاز بها الريدز بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويستعد صلاح رفقة زملائه، لمواجهة من العيار الثقيل حينما يستضيف مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد، يوم 10 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 31 نقطة من 11 جولة حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في واحدة فقط أمام مانشستر يونايتد، بهدف لمثله بالجولة التاسعة من المسابقة.





عاجل - صدمة أولى من نوعها تضرب محمد صلاح مع ليفربول

تعرض النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لصدمة هي الأولى من نوعها منذ انضمامه إلى صفوف الريدز خلال صيف 2017.

وتأتي صدمة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول، بعدما فقد جائزة أجمل هدف في شهر أكتوبر، التي حصل عليها النجم الدولي الإنجليزي أوكسليد تشامبرلين.

وتعد خسارة صاروخ الشرق محمد صلاح لجائزة أجمل هدف في الشهر، هي السابقة التي لم تحدث منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017 .

وجاء تتويج أوكسليد تشامبرلين بالجائزة بهدفه في شباك جينك بالجولة الثالثة من دور الجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي حسمه الريدز برباعية مقابل هدف .

وحل هدف محمد صلاح في المركز الخامس بجائزة أفضل أهداف ليفربول خلال شهر أكتوبر، بهدفه في شباك جينك، خلال نفس المباراة التي سجل بها تشامبرلين الهدف الأجمل.

وكان محمد صلاح هو المتوج بجائزة أفضل هدف عن شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، عن هدفيه في شباك كلًا من آرسنال و نيوكاسل على التوالي .

وعلى صعيد أخر، يستعد محمد صلاح لقيادة هجوم ليفربول ضد مانشستر سيتي، في المباراة النارية التي ستجمع كلا الطرفين على ملعب أنفيلد، مساء الأحد القادم، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.









كلوب يكشف أسباب معاناة ليفربول الهجومية ضد جينك

تمكن فريق ليفربول من تحقيق فوز بالغ الصعوبة ضد نظيره البلجيكي جينك، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

وأوضح الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأحمر سبب معاناة الريدز على صعيد الشق الهجومي ضد جينك، في حوار أجراه مع موقع ليفربول الرسمي.

وقال كلوب: " لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا بالشكل الصحيح، لكن الشئ الأكثر أهمية هو أننا فزنا دون أن يتعرض أحد للإصابة".

وتابع المدير الفني لفريق ليفربول: "كان بإمكاننا تسجيل العديد من الأهداف خلال الشوط الأول، ولكن كان من الواضح أنه سيكون من الصعب بعض الشيء لأن ثلاثي الهجوم لم يلعبوا أبدًا في هذه المراكز وفي مثل هذا التشكيل".

وأضاف:"أردنا أن نضع تشامبرلين بين خطي الوسط والهجوم، حتى نمنحه مساحة للركض والضغط على خط دفاع الخصم، ليتيح لنا فرصة المباغتة وتسجيل الأهداف".

وأنهى: "المجموعة لم يتم حسمها بعد، ندرك منذ البداية أنها مجموعة صعبة، صحيح أننا الآن في المركز الأول لكننا نريد فقط أن نكون هنا بعد آخر يوم من مباريات المجموعة".

وبفوزه على جينك بهدفين مقابل هدف، ارتقى ليفربول إلى صدارة مجموعته برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطة وحيدة عن نابولي صاحب الوصافة برصيد 8 نقاط، فيما حل سالزبورج في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتذيل جينك جدول الترتيب بنقطة وحيدة.





نجم ليفربول يؤكد عدم وصوله إلى قمة مستواه حتى الآن

أكد نجم ليفربول أنه لم يصل حتى الآن إلى قمة مستواه مع الفريق، بعدما عاد من الإصابة التي لحقت به خلال الموسم الماضي.

وأشار أوكسليد تشامبرلين نجم ليفربول، في حديثه مع موقع ناديه الرسمي عقب مساهتمه بهدف الفوز على جينك : "أنا أشعر بالتحسن، شعرت بخيبة أمل بعدما تلقيت ضربة في الكاحل وتوقفت عن اللعب، لو كنت في قمة مستواي لتجاوزته بسهولة، لكنها من تلك اللحظات التي أشعر فيها أنني لم أعد إلى كامل مستواي تمامًا بعد".

وتابع صاحب أهدف هدف في ليفربول خلال شهر أكتوبر: "أشعر أنني بحاجة إلى أن أكون أكثر حسمًا في تلك اللحظات، أعتقد أنني سأعود إلى ذلك مرة أخرى، كنت أحاول أن أراوغ مثلما كنت أفعل من قبل لأن هذا النوع من الأشياء قد يستغرق بعض الوقت عندما تبتعد عن المشاركة لفترة من الوقت".

وأضاف النجم الدولي الإنجليزي: "أعتقد أن هناك المزيد لأقدمه إلى ليفربول، ويجب أن أكون قادرًا على الضغط بطريقة معينة وبكثافة معينة".

وأردف نجم ليفربول: "مباراة توتنام كمثال للضغط، انظر كيف قدم فينالدوم و هندرسون مباراة رائعة، وثلاثي الهجوم أيضًا قدموا ضغط لم يسبق له مثيل، وهذا هو نوع المعايير الذي يحسم مشاركتك، ويجب أن تكافح للحصول على مكان أساسي للمشاركة، لذلك أقاتل لمحاولة استعادة هذه المعايير مرة أخرى".

وأنهى تشامبرلين: "أعتقد أنه يمكنني التحسن، لكنني واثق من أنه سيأتي وسأواصل العمل بأقصى ما أستطيع، هذا هو كل ما يمكنني فعله وفي الوقت الحالي، ومن الجيد أن أعود في فوز ليفربول لكني لم أصل لقمة مستواي بعد".





"الكسندر أرنولد" صداع في رأس جوارديولا قبل مباراة ليفربول بالبريميرليج

ليفربول نظيره فريق مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب "الانفيلد" في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

ويعد الظهير الشاب الإنجليزي الكسندر ارنولد صداع في رأس بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي خلال المباراة المقبلة، وذلك بعد أدائه المميز في المباريات الماضية وأصبح من ركائز الفريق الأساسية ومن الحلول التي تساعد الريدز على الوصول لمرمى الخصم وتسجيل الأهداف.

وكان قد صنع ارنولد هدف ليفربول الثاني في المباراة الماضية أمام فريق أستون فيلا بالدقائق الأخيرة من اللقاء للسنغالي ساديو ماني، ويعتمد كلوب على ارنولد بشكل أساسي في الموسمين الماضيين.

واصبح المدرب الإسباني في أزمة كبيرة بسبب إصابة اللاعب الاوكراني زينتشينكو ظهير الفريق خلال الفترة الماضية، وأيضاً عودة ميندي مؤخرا من الإصابة ولم يصل إلى الحالة البدنية التي تساعده على خوض مباراة كبيرة ضد ليفربول.

واعتمد بيب جوارديولا على الظهير الشاب انجلينو في المباراتين الماضيتين، وأيضا شارك اللاعب البرتغالي كانسيلو كظهير أيسر خلال مباراة ولفرهامبتون في البريميرليج.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة وبفارق 6 نقاط عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وكان السيتي قد نجح في تحقيق لقب البريميرليج في اخر نسختين مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز خلال مباراته الأخيرة بالدوري الانجليزي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على فريق ساوثهامبتون، وأيضا فاز ليفربول بنفس النتيجة على فريق استون فيلا في المباراة التي أقيمت على ملعب الفيلا بارك.









ليفربول يتجنب فندق "كمبينسكي" في قطر بسبب مخاوف تتعلق بحقوق العمال

آختار نادي ليفربول لكرة القدم عدم البقاء في فندق" كمبينسكي" في قطر لحضور كأس العالم للأندية بعد أن أثارت فحوصات خلفية الفريق مخاوف بشأن سجل الشركة في مجال حقوق العمال في الإمارة.

وأفادت صحيفة "ذي أتلتيك" أن الفيفا عرضت على ليفربول "مرسى مالاز كمبينسكي"، وهو فندق من فئة الخمس نجوم يقع على جزيرة اللؤلؤة-قطر الاصطناعية في الدوحة، للمشاركة في حدث بطولة الأندية العابرة للقارات في ديسمبر.

وبعد إجراء فحص روتيني على الفندق، كجزء من سياسات ليفربول الداخلية المتعلقة بالاتجار في حقوق الإنسان، قررت الانسحاب من الإقامة في المنتجع.

وأكد مصدر في نادي ليفربول لكرة القدم أن النادي اتخذ قرارًا بتجنب الفندق بسبب المخاوف الأخلاقية المتعلقة بحقوق العمال.

وقال المصدر إن النادي يشعر بالقلق من الاتهامات التي وجهتها جماعات حقوق الإنسان وتقارير الصحف بأن كمبينسكي انتهكت قوانين العمل ولم تدفع لعمالها بشكل صحيح.

سيتألف كأس العالم للأندية، والذي سيقام في الفترة من 11 إلى 22 ديسمبر في الدوحة من سبع مباريات بين الفرق التي فازت بطولات كرة القدم في ستة اتحادات قارية، بالإضافة إلى نادي قطري محلي.

حصل ليفربول على مكانة في المنافسة بعد فوزه على توتنهام هوتسبر في نهائي دوري أبطال أوروبا UEFA في وقت سابق من هذا العام.

في الشهر الماضي، أثار أكبر نادي لأنصار ليفربول، سبيريت أوف شانكلي، مخاوف بشأن معاملة قطر لحقوق العمال المهاجرين قبل رحلة النادي إلى الإمارة الغنية بالغاز.

وفي بيان نُشر على موقعهم على شبكة الإنترنت، دعت نقابة المؤيدين "السلطات القطرية إلى اتخاذ خطوات فورية للتحقيق ومعالجة فترة وفاة العمال المهاجرين المقلقة للغاية".



