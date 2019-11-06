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التضامن الاجتماعي: 2.4 مليون أسرة استفادوا من برنامج تكافل وكرامة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:53 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي ومديرة برنامج تكافل وكرامة، إن البرنامج بدأ في 2015 في 3 محافظات، وبمنتصف نفس العام، أصبح البرنامج يغطي 6 محافظات، حيث وصلت ميزانية البرنامج الآن إلى 18،5 مليار جنيه.

وأشارت "القباج"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "الحياة " المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك 2.4 مليون أسرة تستفيد برنامج تكافل وكرامة الآن، موضحة أن لديهم قاعدة بيانات بها نحو 7 مليون أسرة تقدمت للبرنامج.

وأوضحت أن برنامج تكافل يصرف للأسرة في المتوسط نحو 550 جنيها، ويختلف بحسب عدد الأفراد بالأسرة، بينما برنامج كرامة هو مخصص للمسنين وذي الإعاقة حيث يصرف لكل مسن أو معاق 450 جنيه شهريا، وعقب الإعلامي خالد أبو بكر، "في دول أوروبية معندهاش دعم مادي بهذا الشكل".

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الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن الاجتماعي تكافل وكرامة الاسر الفقيرة

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