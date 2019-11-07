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أسعار الدولار اليوم الخميس 7/11/2019.. وتوقعات جديدة لسعر العملة الأمريكية
الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:05 ص
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الفجر الاقتصادي
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اسعار الدولار اليوم
استقرت أسعار الدولار في مستهل التعاملات المصرفية اليوم الخميس، ليحافظ سعر الدولار على الاستقرار النسبي لليوم الثالث على التوالي، مع توقعات أن يعاود التراجع أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.
سعر العملة الأمريكية خلال شهر أكتوبر
بلغت خسائر أسعار الدولار خسائر مقابل الجنيه المصري بنهاية شهر أكتوبر نحو 2.5 % ، وهو ما يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس
سعر الدولار في بنك البركة 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك القاهرة 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك أبو ظبي الإسلامي 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك التجاري الدولي 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك الإسكندرية 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى بنك عودة 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 16.9 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع .
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.
اسعار الدولار فى البنوك
|
البنك
|
سعر شراء الدولار
|
سعر بيع الدولار
|
اسعار الدولار في البنك المركزي
|
16.0785
|
16.2031
|
اسعار الدولار في
بنك مصر
|
16.09
|
16.19
|
اسعار الدولار في
البنك الأهلي
|
16.09
|
16.19
|
اسعار الدولار في
بنك القاهرة
|
16.09
|
16.19
|
اسعار الدولار في
بنك الإسكندرية
|
16.08
|
16.18
|
اسعار الدولار في
البنك التجاري الدولي
|
16.07
|
16.17
|
اسعار الدولار في
مصرف أبوظبي الإسلامي
|
16.11
|
16.20
|
اسعار الدولار في
بنك عودة
|
16.09
|
16.19
تراجعت أسعار الدولار أمام سلة العملات الرئيسية، لتعود الإستقرار بعدها.
تراجع سعر الدولار أمام اليورو بنحو 0.07 بالمائة ليسجل 1.1083 دولار.
وهبط سعر الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 109 ين.
استقر سعر الدولار أمام الجنيه الإسترليني عند 1.2879 دولار.
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