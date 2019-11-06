عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

زف الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، خبرا سارا لجماهير القلعة البيضاء، بشأن نجم الفريق.





وقال الغندور عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" :" محمد أوناجم يشارك في مباريات الزمالك الافريقية بداية من الماتش القادم بعد فتح باب القيد من 15 نوفمير حتي 31 يناير 2020".





وكان الزمالك قد فشل في قيد أوناجم في القائمة الإفريقية بسبب قيده في قائمة الوداد، ليغيب عن مواجهات الزمالك في دور الـ64 وأيضا دور الـ32.





ويعد أوناجم من الصفقات المميزة التي يعول عليها جماهير الزمالك بشكل كبير هذا الموسم، في الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا، واستعادة اللقب الغائب منذ 2002.



