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تصدي خيالي من "والكر" لاعب السيتي بعد وقوفه كحارس مرمي أمام أتالانتا (فيديو)

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:50 م
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والكر
والكر
محمد مرعي
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الكلمات المفتاحية

والكر مانشستر سيتي اتلانتا

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