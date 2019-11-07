Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسعار الذهب اليوم الخميس 7/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي مع توقعات جديدة للصعود

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 12:00 ص
Advertisements
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
Advertisements

اسعار الذهب اليوم 
تعافت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الخميس، لتصعد بنحو 3 جنيهات بعد أن فقدت 11 جنيهًا أمس، مع توقات باستمرار الإتجاه الصعودي ليعوض الخسائر خلال التعاملات، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل   577.66 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 677.63 جنيها .
 
سعرجرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 774.42 جنيها .
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,421  جنيها.



اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
ارتفعت أسعار الذهب بنحو 3 جنيهات بعد أن خسرت 11 جنيه في اليوم السابق، ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل   580.82 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر677.63 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر 774.42  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,421 جنيه.

اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

762 إلى 765

عيار 22 

699 إلى 701

عيار 21

672 إلى 673

عيار 18

572 إلى 573

عيار 14

445 إلى 446

عيار 12

381 إلى 382

الاونصة

23.707 إلى 23.778

الجنيه الذهب

5,336 إلى 5,352

الكيلو

762.286 إلى 764.571

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 774.42جنيه      

 47.97$

سعر الذهب عيار 22

 709.89جنيه

 43.98$

اسعار الذهب عيار 21

677.63جنيه       

41.98$

اسعار الذهب عيار 18

 580.82جنيه

35.98$

سعر الذهب عيار 14

451.74جنيه

27.99$

سعر الذهب عيار 12

387.21جنيه

23.99 $

سعر الذهب عيار 9

290.41جنيه

17.99 $

اسعار أوقية الذهب

24,084 جنيه

1,492 $

اسعار جنيه الذهب

5,421 جنيه

344.83 $

اسعار كيلو الذهب

774,415 جنيه

47,974 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

6 نوفمبر

774.42

677.63

580.82

451.74

387.21

5 نوفمبر

770.20

673.94

577.66

449.29

385.10

4 نوفمبر

782.78

684.95

587.10

456.95

391.39

3 نوفمبر

786.28

688.28

589.72

458.66

393.14

2 نوفمبر

784.52

686.47

588.40

457.64

392.26

1 نوفمبر

786.34

688.07

589.77

458.70

393.17

31 أكتوبر

784.64

686.58

588.49

457.71

392.32

30 أكتوبر

776.71

679.64

582.54

453.08

388.36

29 أكتوبر

771.77

675.31

578.84

450.20

385.88

28 أكتوبر

774.93

7678.08

581.21

452.05

387.47

 

أسعار الذهب عالميًا:

ساهمت عودة الشكوك حول اقتراب المحادثات التجارية، في دعم أسعار الذهب مع تراجع سعر الدولار الأمريكي، ليصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.6 بالمائة أو ما يوازي 9.40 دولار مسجلاً 1493.10 دولار للأوقية، ويرتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يعادل 6.9 دولار ليسجل 1490.35 دولار للأوقية.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب لحظة بلحظة اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب بمحلات اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

عاجل - صدمة أولى من نوعها تضرب محمد صلاح مع ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY هدف هازارد LIVE

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الكره المصرية اليوم 6 نوفمبر.. الأهلي يحسم صفقة مدوية وضربة موجعة جديدة لمنتخب مصر

منذ ساعة و 19 دقيقة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف راموس LIVEHD

منذ ساعتين و 34 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم 6 نوفمبر: حسم صفقة من العيار الثقيل.. ومعلول يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لوموكوتيف موسكو بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ ينقذ خطة الأهلي للتعاقد مع كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

ملخص ونتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد اتلانتا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر الإطاحة بنجم الفريق في يناير

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يضحي بمهاجمه لإعادة "كاسونجو"

منذ حوالي 11 ساعة

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار برشلونة: ميسي يطالب بطرد 3 لاعبين ويختار مدرب البرسا الجديد وأزمة جديد تشتعل بسبب جريزمان وثورة تلوح في الأفق

منذ ساعة و 22 دقيقة

أخبار ريال مدريد: الريال يفتح خزائنه لضم الأفضل في العالم وصفقة خرافية في الطريق ونجم المغرب يحسم موقفه من العودة للملكي

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب في مصر الآن.. والمعدن الأصفر في طريقه للارتفاع

عاجل.. ارتفاع جديد في اسعار الذهب

سعر الذهب المحلى في سوق الصاغة اليوم الخميس 7-3-2019 والذهب العالمي يتعافى ويعاود الارتفاع

اسعار الذهب اليوم الخميس 12/9/2019.. والمعدن الأصفر يواصل التعافي من سلسلة التراجعات

اسعار الذهب اليوم الخميس 26/9/2019.. والمعدن الأصفر في مصر يخالف التوجه العالمي لهذا السبب!

اسعار الذهب اليوم الجمعة 4/10/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي خلال التعاملات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:49 م

عاجل.. خالد الغندور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

08:20 م

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف راموس LIVEHD

10:12 م

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

05:19 م

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر الإطاحة بنجم الفريق في يناير

10:33 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status