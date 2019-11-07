أسعار الذهب اليوم الخميس 7/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي مع توقعات جديدة للصعود





اسعار الذهب اليوم

تعافت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الخميس، لتصعد بنحو 3 جنيهات بعد أن فقدت 11 جنيهًا أمس، مع توقات باستمرار الإتجاه الصعودي ليعوض الخسائر خلال التعاملات ، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:





اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 577.66 جنيها .





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 677.63 جنيها .

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 774.42 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,421 جنيها.













اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 3 جنيهات بعد أن خسرت 11 جنيه في اليوم السابق، ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 580.82 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 677.63 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 774.42 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,421 جنيه.





اسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 762 إلى 765 عيار 22 699 إلى 701 عيار 21 672 إلى 673 عيار 18 572 إلى 573 عيار 14 445 إلى 446 عيار 12 381 إلى 382 الاونصة 23.707 إلى 23.778 الجنيه الذهب 5,336 إلى 5,352 الكيلو 762.286 إلى 764.571 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 774.42جنيه 47.97$ سعر الذهب عيار 22 709.89جنيه 43.98$ اسعار الذهب عيار 21 677.63جنيه 41.98$ اسعار الذهب عيار 18 580.82جنيه 35.98$ سعر الذهب عيار 14 451.74جنيه 27.99$ سعر الذهب عيار 12 387.21جنيه 23.99 $ سعر الذهب عيار 9 290.41جنيه 17.99 $ اسعار أوقية الذهب 24,084 جنيه 1,492 $ اسعار جنيه الذهب 5,421 جنيه 344.83 $ اسعار كيلو الذهب 774,415 جنيه 47,974 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 6 نوفمبر 774.42 677.63 580.82 451.74 387.21 5 نوفمبر 770.20 673.94 577.66 449.29 385.10 4 نوفمبر 782.78 684.95 587.10 456.95 391.39 3 نوفمبر 786.28 688.28 589.72 458.66 393.14 2 نوفمبر 784.52 686.47 588.40 457.64 392.26 1 نوفمبر 786.34 688.07 589.77 458.70 393.17 31 أكتوبر 784.64 686.58 588.49 457.71 392.32 30 أكتوبر 776.71 679.64 582.54 453.08 388.36 29 أكتوبر 771.77 675.31 578.84 450.20 385.88 28 أكتوبر 774.93 7678.08 581.21 452.05 387.47 أسعار الذهب عالميًا: ساهمت عودة الشكوك حول اقتراب المحادثات التجارية، في دعم أسعار الذهب مع تراجع سعر الدولار الأمريكي، ليصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.6 بالمائة أو ما يوازي 9.40 دولار مسجلاً 1493.10 دولار للأوقية، ويرتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يعادل 6.9 دولار ليسجل 1490.35 دولار للأوقية.







