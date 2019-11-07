أسعار الذهب اليوم الخميس 7/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي مع توقعات جديدة للصعود
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
762 إلى 765
|
عيار 22
|
699 إلى 701
|
عيار 21
|
672 إلى 673
|
عيار 18
|
572 إلى 573
|
عيار 14
|
445 إلى 446
|
عيار 12
|
381 إلى 382
|
الاونصة
|
23.707 إلى 23.778
|
الجنيه الذهب
|
5,336 إلى 5,352
|
الكيلو
|
762.286 إلى 764.571
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
774.42جنيه
|
47.97$
|
سعر الذهب عيار 22
|
709.89جنيه
|
43.98$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
677.63جنيه
|
41.98$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
580.82جنيه
|
35.98$
|
سعر الذهب عيار 14
|
451.74جنيه
|
27.99$
|
سعر الذهب عيار 12
|
387.21جنيه
|
23.99 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
290.41جنيه
|
17.99 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,084 جنيه
|
1,492 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,421 جنيه
|
344.83 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
774,415 جنيه
|
47,974 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
6 نوفمبر
|
774.42
|
677.63
|
580.82
|
451.74
|
387.21
|
5 نوفمبر
|
770.20
|
673.94
|
577.66
|
449.29
|
385.10
|
4 نوفمبر
|
782.78
|
684.95
|
587.10
|
456.95
|
391.39
|
3 نوفمبر
|
786.28
|
688.28
|
589.72
|
458.66
|
393.14
|
2 نوفمبر
|
784.52
|
686.47
|
588.40
|
457.64
|
392.26
|
1 نوفمبر
|
786.34
|
688.07
|
589.77
|
458.70
|
393.17
|
31 أكتوبر
|
784.64
|
686.58
|
588.49
|
457.71
|
392.32
|
30 أكتوبر
|
776.71
|
679.64
|
582.54
|
453.08
|
388.36
|
29 أكتوبر
|
771.77
|
675.31
|
578.84
|
450.20
|
385.88
|
28 أكتوبر
|
774.93
|
7678.08
|
581.21
|
452.05
|
387.47
أسعار الذهب عالميًا:
ساهمت عودة الشكوك حول اقتراب المحادثات التجارية، في دعم أسعار الذهب مع تراجع سعر الدولار الأمريكي، ليصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.6 بالمائة أو ما يوازي 9.40 دولار مسجلاً 1493.10 دولار للأوقية، ويرتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يعادل 6.9 دولار ليسجل 1490.35 دولار للأوقية.