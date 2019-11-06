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«شووت RAMOS» مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال NOW

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:13 م
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بوابة الفجر
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جول كورة متابعة البث الحي المباشر لمباراة فريق ريال مدريد مع فريق جالطة سراي التركي في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا GOAL KOORA حيث ستقام تلك المباراة على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد اليوم الأربعاء وستكون مباراة صعبة للغاية من أجل تحقيق الفوز الثاني للملكي بدور المجموعات هذا الموسم بعد تعادله في لقاء وهزيمته في مواجهة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي COOL KOORA.

كورة لايف ويدخل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد مهددا بالرحيل عن الفريق بسبب النتائج السلبية التي يحققها الفريق هذا الموسم KOORA LIVE حيث تعادل في المباراة الأخيرة بالدوري الإسباني بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعت بينه وبين فريق ريال بيتيس على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد معقل الملكي YALA SHOOOT PLUS ويحل المركز الثاني في ترتيب الليجا هذا الموسم بعد برشلونة بفارق الأهداف فقط لصالح البارسا.

يلا شوت بلس وسيدخل المدرب الفرنسي تلك المباراة بالقوة الضاربة للفريق من أجل حسم المركز الثاني في تلك المجموعة خاصة وأن باريس سان جيرمان صاحب الصدارة سوف يستضيف فريق كلوب بروج البلجيكي والذي ينافس مع الريال على المركز الثاني حتى الآن YALA KOORA ويريد لاعبو ريال مدريد في تحقيق الفوز لأنها المباراة الأهم في دور المجموعات بالنسبة للفريق من أجل الوصول للنقطة السابعة هذا الموسم KOORA STAR.

كورة ستار بينما لا يملك جالطة سراي سوا تقديم مباراة كبيرة وتحقيق الفوز فقط من أجل تحديد آماله في تلك المجموعة والتأهل منها خاصة بعد الهزيمة في مباراتين والتعادل أمام فريق كلوب بروج البلجيكي فقط COOL KOORA ويعود راداميل فالكاو مهاجم الفريق التركي لقيادة هجوم جالطة سراي بعد غيابه في مباراة الذهاب بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا مع الفريق BEIN MATSH.

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موعد مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي اليوم الأربعاء 6/11/2019 في دوري أبطال أوروبا

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