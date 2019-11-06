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أونلاين NOW شووت: مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش الريال beIN LIVE راموس

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:08 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جالطة سراي والتي تقام على ملعب إستاد سانتياجو بيرنابيو اليوم الاربعاء لحساب مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا التي يحمل فريق نادي ليفربول لقبها من الموسم الماضي .

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز إستعدادات الفريقين للقاء بالإضافة إلى روابط البث المباشر وكذلك ترتيب المجموعة قبل المباراة والتي من شأنها قادرة على تحريك الترتيب وإتضاح الرؤية قبل النهائية.

كورة ستار KORA STAR البداية ستكون مع فريق نادي ريال مدريد الإسباني والذي تعثر في الجولة الماضية من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم بالسقوط في فخ التعادل السلبي على أرضة ووسط جمهوره مع ريال بيتيس سلبياً بدون أهداف.

كورة لايف KORA LIVE وتسببت نتيجة التعادل في فقدان فريق زين الدين زيدان فرصة الإنقضاض على صدارة الليجا وإستغلال تعثر برشلونة الذي خسر من نادي ليفانتي بهدف واحد مقابل ثلاثة وعلى الرغم من ذلك تصدر رفقاء ليونيل ميسي الترتيب بفارق الأهداف عن الملكي وكلاً منهما رصيده 22 نقطة.

كورة سبورت KORA SPORT ويطمح نادي ريال مدريد في أن يتمكن من حصد الثلاثة نقاط اليوم من أجل مواصلة حملة الدفاع عن فرصته للوصول إلى دور الستة عشر خاصةً أنه يتوفر على خمسة نقاط فقط بالفوز في مباراه والتعادل في مباراتين وخساره لقاء واحد.

كورة جول KORA GOAL ويعول زين الدين زيدان المدير الفني للمرينجي على كتيبة من الأسماء اللامعة أمثال البلجيكي تيبوا كورتوا والبرازيلي مارسيلو والكرواتي لوكا مودريتش وغيرهم من نجوم الصف الاول لعبور مثل هذه المباريات الصعبة .

ومن المنتظر ان تنطلق المباراة على الهواء مباشرة ً في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة المملكة العربية السعودية تمام الساعة الثانية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

ويمكن لرواد الفجر الرياضي متابعة اللقاء على الهواء مباشرةً عبر روابط البث المباشر التي سنوفرها لكم في السطور أدناه بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات التشامبيونزليج وفي حالة توقف البث يرجى عمل تحديث للرابط والإستمتاع بمشاهدة المباراة بجودة عالية.
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