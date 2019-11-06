الجمعة.. علي ربيع وهنا الزاهد ضيفان أمير كرارة في "سهرانين"

يحل الفنان على ربيع، والفنانة هنا الزاهد ضيوفا فى برنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة، ويذاع البرنامج عبر قناة one.





وفى سياق آخر، نشر الفنان على ربيع مقطع من البرومو الخاص بالحلقة، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق على الفيديو قائلا :"انتظرونا في برنامج سهرانين، حلقة حلوة قوي إن شاء الله، علي_ربيع يوم الجمعه ١١ مساء".





مشاركة على ربيع فى "فكرة بمليون جنيه"





وفى سياق آخر، يشار أن على ربيع خاض السباق الرمضاني الماضى بمسلسل "فكرة بمليون جنيه"، والمسلسل من تأليف أمين جمال ، إبراهيم محسن ،محمد فتحي عبدالمقصود ، شريف يسري، إخراج وائل إحسان، بطولة كلا من على ربيع ،صلاح عبد الله، صابرين، كريم عفيفى، سهر الصايغ ، حنان سليمان.





استعداد على ربيع لدراما رمضان ٢٠٢٠





ومن ناحية أخرى، يشار أن على ربيع تعاقد مؤخرا مع المنتج تامر مرسى لتقديم مسلسل درامى جديد، وذلك فى الماراثون الرمضانى القادم.





مشاركة على ربيع فى فيلم "الفلوس"





ومن جهة أخرى، يشارك على ربيع كضيف شرف فى فيلم "الفلوس" والفيلم بطولة تامر حسنى، عائشة بن أحمد، محمد سلام،زينة، نانسى صلاح ، خالد الصاوى، والفيلم من إنتاج نيوسينشرى، تأليف محمد عبد المعطى ،إخراج سعيد الماروق، والفيلم من المقرر فى اجازة منتصف العام.



