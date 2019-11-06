عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الجمعة.. علي ربيع وهنا الزاهد ضيفان أمير كرارة في "سهرانين"

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:04 م
Advertisements
علي ربيع
علي ربيع
هبة أحمد
Advertisements
يحل الفنان على ربيع، والفنانة هنا الزاهد ضيوفا فى برنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة، ويذاع البرنامج عبر قناة one.

وفى سياق آخر، نشر الفنان على ربيع مقطع من البرومو الخاص بالحلقة، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق على الفيديو قائلا :"انتظرونا في برنامج سهرانين، حلقة حلوة قوي إن شاء الله، علي_ربيع يوم الجمعه ١١ مساء".

مشاركة على ربيع فى "فكرة بمليون جنيه"

وفى سياق آخر، يشار أن على ربيع خاض السباق الرمضاني الماضى بمسلسل "فكرة بمليون جنيه"، والمسلسل من تأليف أمين جمال ، إبراهيم محسن ،محمد فتحي عبدالمقصود ، شريف يسري، إخراج وائل إحسان، بطولة كلا من على ربيع ،صلاح عبد الله، صابرين، كريم عفيفى، سهر الصايغ  ، حنان سليمان.

استعداد على ربيع لدراما رمضان ٢٠٢٠

ومن ناحية أخرى، يشار أن على ربيع تعاقد مؤخرا مع المنتج تامر مرسى لتقديم مسلسل درامى جديد، وذلك فى الماراثون الرمضانى القادم.

مشاركة على ربيع فى فيلم "الفلوس"

ومن جهة أخرى، يشارك على ربيع كضيف شرف فى فيلم "الفلوس" والفيلم بطولة تامر حسنى، عائشة بن أحمد، محمد سلام،زينة، نانسى صلاح ، خالد الصاوى، والفيلم من إنتاج نيوسينشرى، تأليف محمد عبد المعطى ،إخراج سعيد الماروق، والفيلم من المقرر فى اجازة منتصف العام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيثم شاكر نجوم الفن مشاهير مزيكا كريم فهمي فن شادى سرور سينما دراما خبار الفن اليوم القبض على الفنان محمد علي الفجر الفني اخر اخبار محمد علي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة نارية جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

خلاف حاد بين رونالدو وساري بسبب استبداله (فيديو)

منذ ساعة و 18 دقيقة

بالفيديو.. نتيجة مباراة بروسيا دورتموند ضد إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ يوم

أخبار الأهلي اليوم 6 نوفمبر: حسم صفقة من العيار الثقيل.. ومعلول يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي

منذ ساعة

مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد لوموكوتيف موسكو بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف» TODAY REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر KORA ON رابط ماتش الريال NOW بدون تقطيع

منذ ساعة و 20 دقيقة

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

منذ يومين

يلا شووت MATCH city مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأتالانتا بث مباشر yalla SHOOT يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش السيتي hd

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. الزمالك يقرر الإطاحة بنجم الفريق في يناير

منذ ساعة الا ربع

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

منذ يوم

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ليفربول II7SRY هدف هازارد LIVE

منذ أقل من ساعتين

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

منذ حوالي 6 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة وسلافيا براغ اليوم

منذ يوم

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف راموس LIVEHD

منذ ساعة و 6 دقيقة

تركي آل الشيخ يكشف كواليس إجتماعه مع الخطيب

منذ يوم

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

علي ربيع ينشر صورة مع أمير كرارة وهنا الزاهد

علي ربيع بيبلبط في البحر (فيديو)

علي ربيع يمازح جمهوره بمشهد من فيلم "حسن وبقلظ"

بعد حصوله على كأس إينرجى.. كريم عفيفي :"اللى جاي أحلى"

زينة تستعرض شجاعتها مع الأسد.. والجمهور: البسي له المموه

تامر مرسي يتعاقد مع مصطفى خاطر وعلي ربيع لمسلسل رمضان 2020

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:20 م

عاجل.. ضربة جديدة موجعة لمنتخب مصر

بالفيديو.. نتيجة مباراة ليفربول ضد جينك بمشاركة محمد صلاح

08:47 م

هنادي مهنى ترتدي فستان زفاف بـ 8 ملايين جنيه (صورة )

08:32 ص

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وجلطة سراي بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «رابط مباشر» هدف راموس LIVEHD

10:12 م

نقل فنانة شهيرة إلى أحد المستشفيات وهي في حالة حرجة

05:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

ads
DMCA.com Protection Status