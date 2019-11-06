ترتيب مجموعة يوفنتوس عقب انتهاء الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

حقق يوفنتوس الإيطالي فوزًا قاتلًا خارج أرضه أمام نظيره فريق لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب لوكوموتيف ستاديون الدولي بالعاصمة الروسية موسكو منذ قليل.





وبهذا النتيجة، تأهل يوفنتوس الإيطالي إلى دور الستة عشر في دور خروج المغلوب في بطولة دوري أبطال أوروبا. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي يوفنتوس الإيطالي إلى 10 نقاط في المركز الأول في صدارة المجموعة الرابعة بينما توقف رصيد نادي لوكوموتيف موسكو الروسي عند النقطة الثالثة في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دروي أبطال أوروبا.

وقاد ماسيميليانو ساري يوفنتوس بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى: تشيزنى

الدفاع: دانيلو ، روجانى ، بونوتشى ، ساندرو

الوسط: خضيرة ، بيانيتش ، رابيو

الهجوم: رامسى ، رونالدو ، هيجواين

خاض يوفنتوس حتى الآن 4 مباريات في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة ولم يخسر أية مباراة. سجل يوفنتوس 9 أهداف في دور المجموعات حتى الآن ومني مرماه ب 4 أهداف.

ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب المجموعة الرابعة عقب نهاية مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف موسكو

1 - يوفنتوس 10 نقاط وخاض 4 مباريات

2 - أتلتيكو مدريد 7 نقاط وخاض 3 مباريات

3 - لوكوموتيف موسكو 3 نقاط وخاض 4 مباريات

4 - باير ليفركوزن لا رصيد من النقاط وخاض 3 مباريات.