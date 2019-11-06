شاهد.. مؤمن زكريا ومشجع الأهلي المصاب في ضيافة تركي آل الشيخ (فيديو)

استضاف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، ومشجع النادي المصاب محمد سمير "حماصة".

ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بث مباشر "فيديو لايف" لجلسته مع مشجع الأهلي وعائلته في حضور مؤمن زكريا، ليعلن انضمام مشجع المارد الأحمر للرحلة العلاجية مع مؤمن.

وقال مؤمن زكريا "سعيد بمقابلة آل الشيخ".





وكان آل الشيخ قد أعلن منذ أيام عن دعمه لمؤمن زكريا، وتحمله لعلاجه في الولايات المتحدة الأمريكية.





وتابع آل الشيخ خلال البث المباشر:" أهم حاجة نطمئن عليكما وتعودا بالسلامة إن شاء الله، ونفرح بأفريقيا إن شاء الله".

وسأل آل الشيخ مشجع الأهلي ماذا ستفعل لو فزنا بأفريقيا؟.. ليرد حماصة قائلا "سأسعد بكل تأكيد"، ليُنهي آل الشيخ رده قائلا "إن شاء الله تركض فرحا".

وسبق وأعلن مشجع الأهلي الذي تعرض لحادث أليم وهو في طريقه لملعب استاد برج العرب لمؤازرة الأهلي بمباراة اطلع برة بدوري أبطال أفريقيا عن تكفل آل الشيخ بمصاريف علاجه.



