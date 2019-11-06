ناهد السباعي بإطلالة مستوحاه من الأجواء الاستوائية (صور)

الفيلم من بطولة قصي الخولي، منه فضالي، نيكولا معوض، وهو من تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام الرشيدي.



جدير بالذكر أن آخر أعمالها فيلم "اللعبة الأمريكاني" وتم عرضه قبل الموسم الرمضاني الماضي، وهو من بطولة أحمد الشامي، وأحمد فهمي، وشيماء سيف، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف مدحت السباعي، وإخراج إيناس سيف.

نشرت الفنانة ناهد السباعي، جلسة تصوير لها مستوحاة من الأجواء الإستوائية، وكانت ملابسها باللون الأخضر وذلك عبر حسابها الشخصي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".علقت ناهد السباعي على الصور قائلة: "لا يمكن أن تحصل على ما يكفي من صيفنا الذي لا نهاية له، لقد كانت تجربة مدهشة ترتدي لوحة فنية مستوحاة من الأجواء الاستوائية"تكون فريق عمل جلسة التصوير من عزة فهمي المسؤولة عن مجوهرات، ومكان التصوير بأستوديو عقيل، والمكياج لوعد، وتصفيف الشعر صالون عبده، والتصوير لمصممة الفوتوغرافية جوليا هاني.انهالت التعليقات من الجمهور المتابع لها عبر "إنستجرام"، وعبر النشطاء عن إعجابهم الشديد بإطلالتها المثيرة والمتألقة، التي زادتها الجمال ومنهم من عبر عن حبهم لها، وتناقل رواد السوشيال ميديا صور الفنانة ناهد السباعي.وفي سياق منفصل تستأنف الفنانة ناهد السباعي، تصوير مشاهدها في فيلم "ماكو" بأحد المناطق الساحلية، و