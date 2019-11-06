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الريال ضد غلطة سراي.. الميرنجي يحرق مرمى الضيوف بثلاثة في ربع ساعة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:42 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
حسن شحاتة
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ريال مدريد ضد غلطة سراي، حيث فاجئ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ضيفه غلطة سراي التركي، بالتقدم عليه بثلاثية في أول ربع ساعة من بداية المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الميرنجي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

نتيجة مباراة الريال ضد غلطة سراي في أول ربع ساعة
افتتح النجم الصاعد رودريجو سيلفا أهداف المباراة لريال مدريد في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة، بعد عرضية متقنة من الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، لتصل الكرة إلى رودريجو الذي مهدها داخل منطقة الجزاء باستلامه رائعة، قبل أن يفتح زاوية تسديد بقدمه اليمنى ليسقط دفاع الضيوف أمامه قبل أن يسددها قوية في أقصى الزاوية اليمنى لحارس الفريق التركي.

وعزز نفس اللاعب من تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة السابعة، بعد عرضية جديدة من مارسيلو بنفس الطريقة، ليقابلها رودريجو هذه المرة برأسية قوية سكنت شباك الضيوف، قبل أن يضيف المدافع الإسباني سيرجو راموس الهدف الثالث للميرنجي في الدقيقة 14 من زمن المباراة.

تشكيل الريال ضد غلطة سراي
في حراسة المرمى : تيبو كورتوا.
في خط الدفاع : كارفاخال - فاران - سيرجيو راموس - مارسيلو.
في خط الوسط : كاسيميرو - فالفيردي - توني كروس - رودريجو.
في خط الهجوم : كريم بنزيما - ايدين هازارد.
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