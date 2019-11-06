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مياة المنيا تنظم اجتماعًا تنسيقيًا بمسئولي الري لمناقشة أخر استعدادات السده الشتوية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:42 م
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بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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عقد المهندس ياسر احمد الشهاوى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنيا إجتماعًا تنسيقيًا بمسئولي الري بالمحافظة وعلى رأسهم المهندس عمر درويش وكيل وزارة الرى بالمحافظة وعدد من رؤساء القطاعات والإدارات المختلفة بالشركة لمناقشة آخر الاستعدادات النهائية للسده الشتوية خاصة بالنسبة للمحطات المنشأة على البحر اليوسفى ومنها محطة إبشادات بملوى وبنى عامر بالعدوة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء المحافظ قاسم حسين قاسم محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة بالتنسيق بين القطاعات المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وعلى هامش الإجتماع كرم "الشهاوى"، عددا من العاملين المحالين للمعاش تكريمًا لما بذلوه من جهد للنهوض بالشركة وتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى أمن وتم توزيع بعض الهدايا التذكارية بحضور أعضاء مجلس الادارة والنقابة وعدد من العاملين بالشركة.

وعلى جانب اخر قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا ان الشركة تقوم بالتعاون مع جامعة المنيا فى تدريب الطلاب داخل الشركة حيث نجحت الشركة فى تدريب ٤٠٠طالب وطالبة من كليات هندسة وتجارة وزراعه وعلوم كل فى تخصصه بالإضافة لعمل دورات بأسعار رمزية للطلاب داخل المحافظة كنوع من العمل الخدمى للنهوض بالمستوى العلمى للمحافظة فى مجالات البرمجة واللغة والدورات التخصصية.

وأضاف الشهاوى أنه بناءً على تعليمات السيد اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا وتكليفات السيد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة بأهمية النهوض المستمر والمتواصل للعنصر البشرى داخل الشركة وخارجها فقد نجحت الإدارة العامة للتدريب خلال ال٩ أشهر الأخيرة فى تدريب ١٢٠٠متدرب من داخل الشركة وخارجها.

وأكد الشهاوي أن التدريب شمل تدريب ٤٦٠ متدرب من داخل الشركة وإعدادهم فنيا للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة داخل المحطات بالإضافة إلى ٦٥ متدرب على العمل الإداري والمالي وتدريب ١٢٥ فى مجال الlt وعدد٩١فى مجال المسار الوظيفى و٥٨ متدرب تم تدريبهم بالشركات التابعة.
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