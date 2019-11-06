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ملخص وأهداف مباراة النصر ضد الفيصلي 2-0 في الدوري السعودي (فيديو)

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:39 م
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النصر ضد الفيصلي
النصر ضد الفيصلي
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ملخص وأهداف مباراة النصر ضد الفيصلي في الدوري السعودي

تمكن فريق النصر على ضيفه الفيصلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، في إطار منافسات الجولة السادسة فى الدوري السعودي للمحترفين.

ملخص مباراة النصر ضد الفيصلي
وسجل النصر الهدف الأول عن طريق المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الدقيقة 11، بضربة رأس مُتقنة وقوية للغاية فشل حارس الفيصلى فى التصدى لها.

وأضاف البرازيلي جوليانو الهدف الثاني لفريق النصر ضد الفيصلي فى الدقيقة 29، بعد متابعته لكرة مرتدة من القائد الإيسر لفريق الفيصلي. 

بهذا الفوز، رفع النصر رصيده للنقطة 20 متساويًا مع الهلال، فى صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، ولكن الزعيم يتصدر بفرق الأهداف، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 17 محتلًا المركز الرابع. 

* تشكيل مباراة النصر ضد الفيصلي في الدوري السعودي:-

وبدأ النصر مباراته أمام الفيصلي بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: براد جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام - عبد الله مادو - مايكون بيريرا روكي - عبد الرحمن العبيد.

خط الوسط: بيتروس ماتيوس - عبد الله الخيبري - يحيى الشهري.

خط الهجوم: نور الدين أمرابط - عبد الرزاق حمد الله - جوليانو دي باولا.

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة النصر ضد الفيصلي في الدوري السعودي:-

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