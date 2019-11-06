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هبة القدسي: مؤشرات مفاوضات سد النهضة في أمريكا ايجابية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:39 م
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هبة القدسي
هبة القدسي
كساب أحمد
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علقت هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، على رعاية أمريكا لمفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، قائلة: "المفاوضات اليوم شهدت طرح البنك الدولي لبعض المشروعات تجمع الدول الثلاث، وبعض المشروعات التنموية تتعلق بالاستفادة من المياه المهدرة في نهر النيل"، لافتة إلى أن الجانب الإثيوبي أبدى بعض التحفظ حول المفاوضات، متحججًا بأن الخلافات فنية وليست سياسية.

وتابعت "القدسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج، مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، ان الموقف الإثيوبي يبرر تحفظه حول المفاوضات، من خلال القول بأن إثيوبيا لها الحق في إنشاء هذا السد لتوليد الكهرباء ولتحقيق التنمية في إثيوبيا، مشيرة الى أن مؤشرات المفاوضات الأولية ايجابية، ويبدو أن أديس أبابا ستفكر في العرض المصري بمدة فترة مل سد النهضة التي تتراوح ما بين 7 لـ10 سنوات، بينما إثيوبيا كانت تريد قصر فترة الملء لمدة ستتراوح ما بين عامين لـ5 سنوات.

ولفتت إلى أن بعض المصادر الأمريكية تحدثت حول بعض الحوافز الإيجابية لدول حوض نهر النيل، بما يؤدي إلى تحقيق مصالح الجميع، معقبة: "الكرة الآن في يد إثيوبيا، ويبدوا أنها تريد الحصول على أكبر قدر من الحوافز من أمريكا بما يحقق مصالح إثيوبيا".

وأشارت إلى أن الجانب المصري اقترح تعظيم الاستفادة من توليد الكهرباء من سد النهضة، من خلال الربط الكهربائي بين مصر وإثيوبيا والسودان.
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الكلمات المفتاحية

مفاوضات مصر سد النهضة السودان أمريكا إثيوبيا

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