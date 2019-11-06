كريم قاسم يوجه الشكر للجامعة الأمريكية لاستقبالها الرائع له

كرمت الجامعة الأمريكية، الفنان كريم قاسم، على نجاح فيلم "ولاد رزق الجزء الثاني".





ونشر "قاسم"، صور له علي حسابه الرسمي "إنستجرام"، أثناء تكريمه في الجامعة الأمريكية معلقا عليها: "من ندوة وحفلة تكريم لفيلم ولاد رزق الجزء الثاني في الجامعة الأمريكية شكرا علي الأستقبال الرائع".

يذكر أن فيلم "ولاد رزق" حقق إيردات كبيرة منذ طرحه بدور العرض والذي تدور أحداثه حول تعهد الأخوة الأربعة بعد الجزء الأول من الفيلم الابتعاد عن الجريمة والسرقة ولكن تحدث أشياء تدخلهم في عالم جديد ويتعرضون لمواقف شديدة الخطورة مع بعض المجرمين المحترفين.

"أولاد رزق2"، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان وإنتاج شركة سينرجي.





وشارك في الفيلم "أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، نسرين أمين، وأحمد داود.





يذكر أن آخر أعمال كريم القاسم هو مسلسل نصيبي وقسمتك ويدور دوره حول الصاحب الذي يخون صاحبه والذي وقع في حب زوجة صديقه والتي تبادله نفس المشاعر إضافة لذلك يعد هذا المسلسل من أهم المسلسلات التي تعرض حالياً علي شاشات التليفزيون.



