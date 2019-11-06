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متحدث المنطقة الاقتصادية: العمال كانوا يسابقون الزمن للانتهاء من العمل

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:30 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت هند فتحي، المتحدث الإعلامي للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح وتشغيل أنفاق بورسعيد خبر سار للمصريين.

وأشارت "فتحي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إن بي سي مصر"، اليوم الأربعاء، إلى أن افتتاح أنفاق بورسعيد سيسهل من حركة التنمية، فهى قريبة من عدد من المناطق الصناعية، وتمر بقناة السويس القديمة، حيث في خلال 7 دقائق ستنقل المواطنين والبضائع للجهة الأخرى.

وأوضح أن تنفيذ أنفاق بورسعيد كان أصعب من أنفاق الإسماعيلية نظرا لطبيعة التربة، حيث استغرقت عملية الإنشاء عامين، مشيدة بأداء العاملين في تنفيذ الأنفاق، حيث أنهم كانوا يسابقوا الزمن للانتهاء من العمل في موعده.
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