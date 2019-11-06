محامي بالنقض: نشهد كل دقيقتين ونصف حالة طلاق (فيديو)

علق الدكتور أيمن عطا الله المحامي بالنقض، على ظاهرة الزواج المبكر قائلًا: "مشروع فاشل ويتسبب في الكثير من المشاكل الزوجية التي تؤدي إلى الطلاق في النهاية"، مشيًرا إلى أن الزواج في سن 18 إلى 20 سنة مبكر أيضًا.



وأكد "عطا الله" خلال تقديمه برنامج الأفوكاتو"، المذاع علي قناه "القاهرة والناس 2"، مساء الأربعاء، أن الآباء عليهم التأني والصبر في اختيار الشريك المناسب لبناتهم، موجهًا حديثه لأولياء الأمور قائلًا: "خليها تقعد شوية تتربي في عزك بدل ما ترجع ليك بمشكلة.. مفيش أغلى من البنت".



وأطلق المحامي بالنقض، مبادرة بعنوان "خليها تعيش"؛ والتي تهدف في الأساس إلي التوعية بمخاطر وأضرار الزواج المبكر، لافتًا إلى أنه كل دقيقتين ونصف الدقيقة يوجد حالة طلاق.



وأوضح أن معدلات الطلاق تزيد بسبب التفكير الخاطئ، والجملة السخيفة التي توجه للفتاة "هو انت ليه متجوزتيش لحد دلوقتي؟".

