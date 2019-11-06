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محامي بالنقض: قانون الطفل المصري الأفضل في العالم (فيديو)

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:32 م
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احمد مصيلحي
احمد مصيلحي
داليا الحسين
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قال أحمد مصيلحي المحامي بالنقض ورئيس شبكة الدفاع عن الأطفال، إن قانون الطفل المصري هو من أفضل القوانين في العالم، موضحًا أن القانون ينص أنه إذا تعرض الطفل لخطر أثر على بيئته أو نشأته أو أخلاقه أو صحته سيعاقب المتسبب بالسجن 6 أشهر.

وأوضح "مصيلحي"، خلال حواره مع الإعلامي أيمن عطا لله ببرنامج "الافوكاتو"، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس 2، مساء الأربعاء: "إذا تعرض الطفل لخطر يحاكم ولي أمره للحبس لمدة 5 أشهر وفقا للقانون"، مشيرًا إلى أن أقصى عقوبة للأطفال هي الحبس 15 سنة.

ونوه إلى أنه من سن 7 إلى 12 عامًا هو ناقص التمييز وفقا للقانون، لافتا إلى أن الدراسات أثبتت أن 80 % من الأطفال تشكل شخصياتهم من خلال الإعلام.
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قانون الطفل المصري أخبار مصر أحمد مصيلحي

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