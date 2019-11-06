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فينجر يكشف مفاجأة بشأن عودته للتدريب

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:41 م
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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كشف آرسين فينجر مدرب نادي أرسنال السابق عن مفاجأة جديده بشأن عودته إلى عالم التدريب مرة أخرى خلال الفترة القادمة.


رحيل فينجر عن تدريب أرسنال

وكان آرسين فينجر قد رحل عن تدريب نادي أرسنال في موسم 2017-2018 ليتولى الإسباني أوناي إيمري مهمة تدريب الفريق بدلا منه.


تصريحات فينجر حول عودته للتدريب

وقال فينجر في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "ربما أعود إلى التدريب قريبًا، قد يحدث ذلك لما لا؟، هناك العديد من الأشياء أفتقدها مثل الفوز في المباريات وتحضير الفريق وتطوير اللاعبين، ومشاركة الشعور مع الجماهير".


وأضاف آرسين : "أعتقد أن عامًا بعيدًا عن التدريب لم تكن فكرة سيئة، من أجل الراحة والتفكير بعمق أكبر".


وأنهى فينجر حديثه قائلا: "التدريب هو حياتي، حتى الآن لا أرى نفسي سوى مدرب، إذا سألت أي مدرب سيخبرك نفس الإجابة".


الأندية التي ترغب في التعاقد مع فينجر

ودخل آرسين فينجر دائرة ترشيحات نادي بايرن ميونخ الألماني لتولي مهمة تدريب الفريق الفترة القادمة خلفا لنيكو كوفايتش الذي تم إقالته منذ عدة أيام.


وكان نادي بايرن ميونخ قد أعلن منذ عدة أيام إقالة كوفايتش من مهمة تدريب الفريق بسبب سوء أداء ونتائج الفريق الواضحه خلال هذا الموسم.


ترتيب بايرن ميونخ في الدوري الألماني

ويتواجد نادي بايرن ميونخ في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.

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